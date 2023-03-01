https://sputniknews.com.tr/20230301/tekirdagda-dilencilik-yapan-kadinin-kucagindaki-bebegi-oyuncak-ayi-cikti-1067627320.html

Tekirdağ'da kucağında bebekle dilenen kadına para cezası: Bebek oyuncak ayı çıktı

Tekirdağ'da kucağında bebekle dilenen kadına para cezası: Bebek oyuncak ayı çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dilenen kadına para cezası uygulandı. Kadının kucağındaki oyuncak ayı ile dilendiği ortaya çıktı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dilenci

oyuncak ayı

bebek

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Tekirdağ'da zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı.Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu görüldü.B.B'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi.

türkiye

bebek

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dilenci, oyuncak ayı, bebek