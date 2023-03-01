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https://sputniknews.com.tr/20230301/tekirdagda-dilencilik-yapan-kadinin-kucagindaki-bebegi-oyuncak-ayi-cikti-1067627320.html
Tekirdağ'da kucağında bebekle dilenen kadına para cezası: Bebek oyuncak ayı çıktı
Tekirdağ'da kucağında bebekle dilenen kadına para cezası: Bebek oyuncak ayı çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dilenen kadına para cezası uygulandı. Kadının kucağındaki oyuncak ayı ile dilendiği ortaya çıktı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:47+0300
2023-03-01T01:03+0300
türkiye
dilenci
oyuncak ayı
bebek
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Tekirdağ'da zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı.Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu görüldü.B.B'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi.
türkiye
bebek
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dilenci, oyuncak ayı, bebek
dilenci, oyuncak ayı, bebek

Tekirdağ'da kucağında bebekle dilenen kadına para cezası: Bebek oyuncak ayı çıktı

00:47 01.03.2023 (güncellendi: 01:03 01.03.2023)
© AATekirdağ'da dilencilik yapan kadının kucağındaki bebeği oyuncak ayı çıktı
Tekirdağ'da dilencilik yapan kadının kucağındaki bebeği oyuncak ayı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dilenen kadına para cezası uygulandı. Kadının kucağındaki oyuncak ayı ile dilendiği ortaya çıktı.
Tekirdağ'da zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.
Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı.
Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu görüldü.
B.B'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi.
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