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Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı
Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı
Van'da artan sıcaklık, kuraklık ve besin azlığı nedeniyle göldeki adalar ve kıyılarda yine martı ölümleri yaşandı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T13:58+0300
2023-08-04T13:58+0300
yaşam
van
aşırı sıcaklar
kuraklık
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Van Gölü'ndeki Adır, Akdamar, Kuzu ve Çarpanak adalarında yuvalayan martılar, 15 Nisan'da başlayan balık göçünün 15 Temmuz'da sona ermesiyle besin sıkıntısı yaşamaya başladı.Göç sırasında akarsularda avladıkları balıkların göle dönmesiyle yiyecek bulamayan martıların bir kısmı, besin azlığı, aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisiyle öldü.Bu yıl martı ölümlerinin geçen yıla oranla arttığını belirten uzmanlar, bunun doğal bir süreç olduğunu ve salgın riskinin bulunmadığını belirtti'Havanın serinlemesiyle ölümler duracak'Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasının yaban hayvanları için zengin bir yer olduğunu söyledi.İlkbaharda üremelerini gerçekleştiren martıların Van Gölü'ndeki adaları tercih ettiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:'Yavrular besin bulamıyor'YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel de Van Gölü'ndeki adaların martı, gece ve sığır balıkçılların önemli üreme ve kuluçka merkezleri olduğunu ifade etti.Her sene üreme döneminde martı yavrularının bir kısmının telef olduğunu belirten Adızel, "Ölen martıların yüzde 99'u yavru. İklim koşulları, kuş ölümleri üzerinde belirleyici bir faktördür. Özellikle aşırı sıcaklar ve kuraklıkla beraber yavrular besin bulmakta zorlanıyor. Dolayısıyla ölümler meydana geliyor. Bu sene aşırı sıcak hava ve kuraklık nedeniyle daha fazla martı ölümü görmek mümkün. Sıcaklık martıların derilerinde daha fazla buharlaşmaya neden oluyor. Bu doğal bir süreç. Salgın riski yok, dolayısıyla korkulacak bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.
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van, aşırı sıcaklar, kuraklık
van, aşırı sıcaklar, kuraklık

Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı

13:58 04.08.2023
© AAVan'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı
Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Van'da artan sıcaklık, kuraklık ve besin azlığı nedeniyle göldeki adalar ve kıyılarda yine martı ölümleri yaşandı.
Van Gölü'ndeki Adır, Akdamar, Kuzu ve Çarpanak adalarında yuvalayan martılar, 15 Nisan'da başlayan balık göçünün 15 Temmuz'da sona ermesiyle besin sıkıntısı yaşamaya başladı.
Göç sırasında akarsularda avladıkları balıkların göle dönmesiyle yiyecek bulamayan martıların bir kısmı, besin azlığı, aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisiyle öldü.
Bu yıl martı ölümlerinin geçen yıla oranla arttığını belirten uzmanlar, bunun doğal bir süreç olduğunu ve salgın riskinin bulunmadığını belirtti

'Havanın serinlemesiyle ölümler duracak'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasının yaban hayvanları için zengin bir yer olduğunu söyledi.
İlkbaharda üremelerini gerçekleştiren martıların Van Gölü'ndeki adaları tercih ettiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"Martılar kuluçka döneminde güvenli olduğu için adalara geliyor. Bunlardan en önemlisi de Adır Adası. Diğer adalarda benzer durum var. Milyonlarca martı buralarda yavruluyor. İlkbaharda inci kefali derelere göç ettiğinde martılar için iyi bir beslenme imkanı doğuyor. Bu senede aşırı kuraklığın oluşması, derelerin erken kuruması ve inci kefalinin göçünü erken tamamlaması sonucu çok sayıdaki yavru martı sıkıntı ve strese bağlı ölmeye başladı. Her yıl yaşanan rutin ölümlerde herhangi bir salgın hastalık olmadığını tespit etmiştik. Bu yıl aşırı sıcaklık ve kuraklığın da etkisi var. Bundan kaynaklı ölümler daha fazla olmaya başladı. Belediyelerin buraları temizlemesi gerekiyor."

'Yavrular besin bulamıyor'

YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel de Van Gölü'ndeki adaların martı, gece ve sığır balıkçılların önemli üreme ve kuluçka merkezleri olduğunu ifade etti.
Her sene üreme döneminde martı yavrularının bir kısmının telef olduğunu belirten Adızel, "Ölen martıların yüzde 99'u yavru. İklim koşulları, kuş ölümleri üzerinde belirleyici bir faktördür. Özellikle aşırı sıcaklar ve kuraklıkla beraber yavrular besin bulmakta zorlanıyor. Dolayısıyla ölümler meydana geliyor. Bu sene aşırı sıcak hava ve kuraklık nedeniyle daha fazla martı ölümü görmek mümkün. Sıcaklık martıların derilerinde daha fazla buharlaşmaya neden oluyor. Bu doğal bir süreç. Salgın riski yok, dolayısıyla korkulacak bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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Aşırı sıcaklar sürecek: 'Sellere ve yangınlara alışacağız'
29 Temmuz, 09:36
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