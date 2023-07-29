https://sputniknews.com.tr/20230729/asiri-sicaklar-surecek-sellere-ve-yanginlara-alisacagiz-1074135769.html

Aşırı sıcaklar sürecek: 'Sellere ve yangınlara alışacağız'

Aşırı sıcaklar sürecek: 'Sellere ve yangınlara alışacağız'

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son dönemde hava sıcaklıklarının rekor seviyede olması hakkında sıcaklıkların devam edeceğini belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T09:36+0300

2023-07-29T09:36+0300

2023-07-29T09:36+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

sıcak hava

iklim değişikliği

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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Coşkun, Akdeniz kıyılarında sıcaklığın devam edeceğini, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.Çoşkun ayrıca, “Ülkemiz iklim değişiklinden en fazla etkilenebilecek Akdeniz havzasında yer almaktadır. Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı olarak artması öngörülen doğal afetler: Orman yangınları, fırtınalar, seller, dolu, sıcak hava dalgaları, heyelan ve çığ olarak değerlendirilmektedir" dedi.Çekirge ise Coşkun'un yanıtları karşısında, "Ağustosun rengi yine kırmızı... Kavurucu sıcaklar biraz olsun azalsa da... Bir miktar nefes alsak da sıcak yine etkili. Belirli bir yaş üstü için dikkat uyarısı var. Kalp ve astım hastaları özellikle dikkatli olmalı. Küresel ısınma kaynaklı doğal afetlere hazırlıklı olalım. Yani artık bu aşırı sıcaklara ve sellere alışacağız" yorumunu yaptı.

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Sputnik Türkiye

aşırı sıcaklar, sıcak hava, iklim değişikliği