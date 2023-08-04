https://sputniknews.com.tr/20230804/ugur-dundar-da-akima-katildi-sayin-barbieler-lutfen-kapiyi-acar-misiniz-efendim-1074379575.html

Uğur Dündar da akıma katıldı: 'Sayın Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?'

Uğur Dündar da akıma katıldı: 'Sayın Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?'

Gazeteci Dündar, paylaştığı 'Ken' haline "Sayın Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?" notunu düştü. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T16:56+0300

2023-08-04T16:56+0300

2023-08-04T17:05+0300

yaşam

uğur dündar

barbie

akım

film

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Geçen haftalarda vizyona giren ve başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'Barbie' filmi, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de konuşulmaya devam ediyor.Sosyal medyada birçok kullanıcı yapay zeka ile kendilerini Barbie veya Ken olarak paylaşıyor.Son olarak sosyal medya platformlarında yayılan bu akıma, gazeteci Uğur Dündar da katıldı.Twitter hesabından yapay zeka ile kendisini Barbie'nin sevgilisi Ken olarak gösterdiği bir paylaşımda bulunan Dündar, "Sayın 'Barbie'ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?" notunu düştü.Paylaşımında Dündar, İSKİ skandalında ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidişi ve dayak attığı Remzi Çelik olayına atıfta bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230801/oyuncak-bebekle-atom-bombasinin-birlestirilmesine-barbie-resmi-hesabindan-destek-japonyada-infial-1074233554.html

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