https://sputniknews.com.tr/20230804/uaek-uzmanlari-zaporojye-santralinin-catilarini-inceledi-1074386283.html

UAEK uzmanları Zaporojye santralinin çatılarını inceledi

UAEK uzmanları Zaporojye santralinin çatılarını inceledi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) temsilcilerinin 3 Ağustos Perşembe günü ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ünitelerinin çatılarını... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T21:46+0300

2023-08-04T21:46+0300

2023-08-04T21:46+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

ukrayna

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/05/1064222581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5e0cd34e1907e528a091236fd9627be.jpg

Zaporojye NGS’yi işleten şirket Rosenergoatom’un Başkan Danışmanı Renat Karçaa, Rus basınına verdiği demeçte “Bugün onları, daha önce (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy’in büyük iddialarda bulunduğu üçüncü ve dördüncü enerji ünitelerinin çatılarına çıkardık. Elbette orada hiçbir patlayıcı izlerine rastlanmadı” ifadesini kullandı.Çatılara erişim konusunun kesinlikle sadece Ukrayna’nın provokasyon olasılığı bağlamında güvenlik tehditleri nedenleriyle uzadığını anlatan Karçaa, “Santralin silah yoluyla ele geçirilme olasılığı devam ediyor. Ukrayna bununla bizi tehdit ediyor. Üstelik Kiev rejiminin sadece hazırlık yaptığını değil, bu çabaları, havadan indirme ve taarruz gruplarının yönlendirilmesi yoluyla da dahil hayata geçirmeye yüksek düzeyde hazır olduğunu defalarca tespit ettik” dedi.Karçaa, “Enerji ünitelerinin çatılarına bomba yerleştirildiği iddiası kendi başına bir saçmalık. En azından duvarların sağlamlığı nedeniyle anlamsız. Bununla birlikte Rus tarafı, yüksek saldırı riski nedeniyle istasyonun fiziki güvenliğini sağlamaya devam ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-uzmanlari-zaporojye-santralinde-patlayici-madde-bulamadi-1073780327.html

zaporojye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)