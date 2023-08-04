https://sputniknews.com.tr/20230804/uaek-uzmanlari-zaporojye-santralinin-catilarini-inceledi-1074386283.html
UAEK uzmanları Zaporojye santralinin çatılarını inceledi
UAEK uzmanları Zaporojye santralinin çatılarını inceledi
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) temsilcilerinin 3 Ağustos Perşembe günü ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ünitelerinin çatılarını... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:46+0300
2023-08-04T21:46+0300
2023-08-04T21:46+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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Zaporojye NGS’yi işleten şirket Rosenergoatom’un Başkan Danışmanı Renat Karçaa, Rus basınına verdiği demeçte “Bugün onları, daha önce (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy’in büyük iddialarda bulunduğu üçüncü ve dördüncü enerji ünitelerinin çatılarına çıkardık. Elbette orada hiçbir patlayıcı izlerine rastlanmadı” ifadesini kullandı.Çatılara erişim konusunun kesinlikle sadece Ukrayna’nın provokasyon olasılığı bağlamında güvenlik tehditleri nedenleriyle uzadığını anlatan Karçaa, “Santralin silah yoluyla ele geçirilme olasılığı devam ediyor. Ukrayna bununla bizi tehdit ediyor. Üstelik Kiev rejiminin sadece hazırlık yaptığını değil, bu çabaları, havadan indirme ve taarruz gruplarının yönlendirilmesi yoluyla da dahil hayata geçirmeye yüksek düzeyde hazır olduğunu defalarca tespit ettik” dedi.Karçaa, “Enerji ünitelerinin çatılarına bomba yerleştirildiği iddiası kendi başına bir saçmalık. En azından duvarların sağlamlığı nedeniyle anlamsız. Bununla birlikte Rus tarafı, yüksek saldırı riski nedeniyle istasyonun fiziki güvenliğini sağlamaya devam ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-uzmanlari-zaporojye-santralinde-patlayici-madde-bulamadi-1073780327.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
zaporojye, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
UAEK uzmanları Zaporojye santralinin çatılarını inceledi
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) temsilcilerinin 3 Ağustos Perşembe günü ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ünitelerinin çatılarını incelediği belirtildi.
Zaporojye NGS’yi işleten şirket Rosenergoatom’un Başkan Danışmanı Renat Karçaa, Rus basınına verdiği demeçte “Bugün onları, daha önce (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy’in büyük iddialarda bulunduğu üçüncü ve dördüncü enerji ünitelerinin çatılarına çıkardık. Elbette orada hiçbir patlayıcı izlerine rastlanmadı” ifadesini kullandı.
Çatılara erişim konusunun kesinlikle sadece Ukrayna’nın provokasyon olasılığı bağlamında güvenlik tehditleri nedenleriyle uzadığını anlatan Karçaa, “Santralin silah yoluyla ele geçirilme olasılığı devam ediyor. Ukrayna bununla bizi tehdit ediyor. Üstelik Kiev rejiminin sadece hazırlık yaptığını değil, bu çabaları, havadan indirme ve taarruz gruplarının yönlendirilmesi yoluyla da dahil hayata geçirmeye yüksek düzeyde hazır olduğunu defalarca tespit ettik” dedi.
Karçaa, “Enerji ünitelerinin çatılarına bomba yerleştirildiği iddiası kendi başına bir saçmalık. En azından duvarların sağlamlığı nedeniyle anlamsız. Bununla birlikte Rus tarafı, yüksek saldırı riski nedeniyle istasyonun fiziki güvenliğini sağlamaya devam ediyor” diye ekledi.