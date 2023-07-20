https://sputniknews.com.tr/20230720/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-uzmanlari-zaporojye-santralinde-patlayici-madde-bulamadi-1073780327.html
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları Zaporojye santralinde patlayıcı madde bulamadı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları Zaporojye santralinde patlayıcı madde bulamadı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Direktörü Rafael Grossi, kurum uzmanlarının Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) patlayıcı madde veya mayın... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:16+0300
2023-07-20T22:16+0300
2023-07-20T22:16+0300
ukrayna krizi
zaporojye
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
rafael grossi
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UAEK Genel Direktörü Grossi, yaptığı yazılı açıklamada “UAEK uzmanları, son bir hafta içinde Zaporojye nükleer santralinde ek denetim ve incelemede bulundu. Şu ana kadar hiçbir ağır askeri teçhizat, patlayıcı madde veya mayına rastlamadılar” ifadelerine yer verildi.UAEK çalışanlarının henüz nükleer ünitelerin çatılarına erişim alamadığı kaydedilirken ama bu yönde çalışmaların devam ettiği belirtildi.Daha önce Ukrayna, Rus ordusunun Zaporojye nükleer santralindeki ünitelerin çatılarına patlayıcı madde yerleştirdiğini ve santrali patlama senaryosunu değerlendirdiğini iddia etmişti. Rusya, bu iddiaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirmak-icin-cephe-hattina-asker-yigiyor-1073732396.html
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zaporojye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi
zaporojye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları Zaporojye santralinde patlayıcı madde bulamadı
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Direktörü Rafael Grossi, kurum uzmanlarının Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) patlayıcı madde veya mayın tespit etmediğini duyurdu.
UAEK Genel Direktörü Grossi, yaptığı yazılı açıklamada “UAEK uzmanları, son bir hafta içinde Zaporojye nükleer santralinde ek denetim ve incelemede bulundu. Şu ana kadar hiçbir ağır askeri teçhizat, patlayıcı madde veya mayına rastlamadılar” ifadelerine yer verildi.
UAEK çalışanlarının henüz nükleer ünitelerin çatılarına erişim alamadığı kaydedilirken ama bu yönde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Daha önce Ukrayna, Rus ordusunun Zaporojye nükleer santralindeki ünitelerin çatılarına patlayıcı madde yerleştirdiğini ve santrali patlama senaryosunu değerlendirdiğini iddia etmişti. Rusya, bu iddiaları reddetmişti.