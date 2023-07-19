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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirmak-icin-cephe-hattina-asker-yigiyor-1073732396.html
'Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'ye saldırmak için cephe hattına asker yığıyor'
'Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'ye saldırmak için cephe hattına asker yığıyor'
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye bölgesinin vali vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırı düzenlemek... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T21:52+0300
2023-07-19T21:52+0300
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ukrayna
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Telegram hesabından açıklama yapan Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaprojye NGS'ye yönelik saldırıda kullanmayı planladığı kuvvetleri cephe hattına yağdığına dikkat çekti.Bu adımı Ukrayna'nın dünyayı nükleer felaketin eşiğine getirmek için gerçekleştirdiği yeni girişim olarak niteleyen Balitskiy, "Düşmanın el bombalı bir maymun gibi davranmasına uzun zamandır alıştık ve bizim evlatlarımızın görevi ise dünyayı korumaktır. Onlar bu çalışmaya devam ediyor ve biz de kendi adımıza mümkün olan tüm yardımı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Balitskiy, Rus askerlerin Zaporojye bölgesinin sınırlarını cesurca koruduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/rus-birlikleri-zaporojye-yonunde-ukrayna-ordusunun-birkac-grubunu-imha-etti-1073425573.html
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zaporojye, ukrayna, rusya

'Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'ye saldırmak için cephe hattına asker yığıyor'

21:52 19.07.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye bölgesinin vali vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırı düzenlemek için cephe hattına asker yığdığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Balitskiy, Ukrayna ordusunun Zaprojye NGS'ye yönelik saldırıda kullanmayı planladığı kuvvetleri cephe hattına yağdığına dikkat çekti.
Bu adımı Ukrayna'nın dünyayı nükleer felaketin eşiğine getirmek için gerçekleştirdiği yeni girişim olarak niteleyen Balitskiy, "Düşmanın el bombalı bir maymun gibi davranmasına uzun zamandır alıştık ve bizim evlatlarımızın görevi ise dünyayı korumaktır. Onlar bu çalışmaya devam ediyor ve biz de kendi adımıza mümkün olan tüm yardımı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Balitskiy, Rus askerlerin Zaporojye bölgesinin sınırlarını cesurca koruduğunu da vurguladı.
Pavel Sudoplatov Gönüllü Birliği askerleri Zaporojye bölgesinde eğitim alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
Ukrayna krizi
Rus birlikleri, Zaporojye yönünde Ukrayna ordusunun birkaç grubunu imha etti
11 Temmuz, 15:57
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