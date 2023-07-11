https://sputniknews.com.tr/20230711/rus-birlikleri-zaporojye-yonunde-ukrayna-ordusunun-birkac-grubunu-imha-etti-1073425573.html

Rus birlikleri, Zaporojye yönünde Ukrayna ordusunun birkaç grubunu imha etti

Rus birlikleri, Zaporojye yönünde Ukrayna ordusunun birkaç grubunu imha etti

Rus birlikleri, Zaporojye yönünde saldırı girişiminde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç grubunu imha etti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T15:57+0300

2023-07-11T15:57+0300

2023-07-11T15:59+0300

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ukrayna krizi

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Rusya ordusuna bağlı Doğu Askeri Grubu Sözcüsü Oleg Çehov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Zaporojye yönünde ilerlemeye çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç grubunu imha ettiğini söyledi.Çehov, “Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rabotino istikametinde saldırı girişimlerini sürdürüyor. Düşman, topçu ve hava kuvvetleri helikopterleri de dahil olmak üzere yoğun ateşle vuruluyor. Aşırı milliyetçiler insan gücü ve teçhizatta büyük kayıplar veriyor” dedi.Çehov, hava keşif araçlarının, Priyutnoye bölgesinde tespit ettikleri Ukrayna ordusunun bir keşif grubunu İHA ile imha edildiğini belirtti.Ayrıca Doğu Askeri Grubunun motorlu tüfek birimlerinin Novodarovka bölgesinde tespit ettikleri Ukraynalı bir grubu imha ettiği bilgisini paylaşan Çehov, Osa hava savunma sistemleri birimlerinin de bir ‘Valkiriya’ insansız hava aracını düşürdüğünü kaydetti.

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