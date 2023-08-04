https://sputniknews.com.tr/20230804/trump-bugun-abd-icin-cok-hazin-bir-gun-1074355951.html
Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün
Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T05:08+0300
2023-08-04T05:08+0300
2023-08-04T05:08+0300
dünya
abd
donald trump
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069180248_0:198:2183:1426_1920x0_80_0_0_b05a1ef6699c81712dc3bcefeb5b18d5.jpg
Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı.Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.Yaşananların 'siyasi bir rakibe yönelik zulüm' olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandı.Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230804/hakim-karsisina-cikan-trump-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1074354513.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069180248_10:0:2174:1623_1920x0_80_0_0_391a25d3b5b35b08b9a7a2b2cf526112.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, donald trump, soruşturma
abd, donald trump, soruşturma
Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasının ardından "Bugün ABD için çok hazin bir gün" dedi.
Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.
Yaşananların 'siyasi bir rakibe yönelik zulüm' olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandı.
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.