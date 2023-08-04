https://sputniknews.com.tr/20230804/trump-bugun-abd-icin-cok-hazin-bir-gun-1074355951.html

Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün

Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

donald trump

soruşturma

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Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı.Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.Yaşananların 'siyasi bir rakibe yönelik zulüm' olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandı.Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230804/hakim-karsisina-cikan-trump-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1074354513.html

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abd, donald trump, soruşturma