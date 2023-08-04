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https://sputniknews.com.tr/20230804/trump-bugun-abd-icin-cok-hazin-bir-gun-1074355951.html
Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün
Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T05:08+0300
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Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı.Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.Yaşananların 'siyasi bir rakibe yönelik zulüm' olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandı.Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
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abd, donald trump, soruşturma
abd, donald trump, soruşturma

Trump: Bugün ABD için çok hazin bir gün

05:08 04.08.2023
© AAEski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasının ardından "Bugün ABD için çok hazin bir gün" dedi.
Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.
Yaşananların 'siyasi bir rakibe yönelik zulüm' olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandı.
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
DÜNYA
Hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki suçlamaları reddetti
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