https://sputniknews.com.tr/20230804/hakim-karsisina-cikan-trump-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1074354513.html

Hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki suçlamaları reddetti

Hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki suçlamaları reddetti

Eski ABD Başkanı Trump, Washington DC'deki bir federal mahkemede, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen 6... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T00:58+0300

2023-08-04T00:58+0300

2023-08-04T00:58+0300

dünya

donald trump

abd

duruşma

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısına çıktı.Yerel saatle 15.30 civarında adliyeye gelen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı. Ardından hakim karşısına çıkan Trump kendisine yöneltilen 4 suçlamayı da reddetti.Salonda, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de hazır bulundu.Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi ses kayıt cihazlarına izin verilmedi.Güvenlik önlemleri üst seviyedeBugünkü mahkeme, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görüldü. Ancak davaya daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geleceği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları mahkeme binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230803/eski-abd-baskani-trump-hakim-karsisina-cikmak-uzere-adliyeye-geldi-1074351972.html

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