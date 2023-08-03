https://sputniknews.com.tr/20230803/eski-abd-baskani-trump-hakim-karsisina-cikmak-uzere-adliyeye-geldi-1074351972.html

Eski ABD Başkanı Trump, hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi

Eski ABD Başkanı Trump, hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi

Donald Trump, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişiminde bulunduğu iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T23:08+0300

2023-08-03T23:08+0300

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dünya

abd

donald trump

mahkeme

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişiminde bulunduğu iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları kapsamında yöneltilen suçlamalarla ilgili Washington DC'deki federal adliye binasına geldi.Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği başkent Washington DC'de 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasına girdi.Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin prosedürlerden sabıka fotoğrafı çekilmeyecek.Mahkemede ABD'yi yanıltmak için komplo kurma, esmi bir süreci engellemek için komplo kurma, resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs, seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma suçlamalarının yüzüne okunması ve Trump'ın bu suçlamaları reddetmesi bekleniyor.Bugünkü duruşma, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görülecek ancak mahkemeye daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geldiği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları, mahkeme binasının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip ediyor.Trump'tan mesajMahkemeye gelmeden önce kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "Şimdi bozuk, hileli ve çalınmış bir seçime meydan okuduğum için gözaltına alınmak üzere Washington DC'ye gidiyorum. Bu, büyük bir onur çünkü sizler için gözaltına alınıyorum. Amerika'yı yeniden mükemmel yap" ifadelerini kullandı.Trump, Biden ve ailesinin yabancı ülkelerden rüşvetler dahil milyonlarca dolar çaldığını ileri sürerek, kendisine uygulanan muamelenin adil olmadığını savundu. Trump, ülkesinin geriye gittiğini iddia etti.Biden, mahkemeyi izlemeyeceğini söylediBu hafta tatilde olan ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde Delaware'de bisiklet turuna çıkmıştı.Trump, Biden ve ailesinin yabancı ülkelerden rüşvetler dahil milyonlarca dolar çaldığını ileri sürerek, kendisine uygulanan muamelenin adil olmadığını savundu. Trump, ülkesinin geriye gittiğini iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/trump-bideni-abd-tarihinin-en-yolsuz-baskani-diye-niteleyip-ekledi-aptal-o-cocugu-1074196842.html

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