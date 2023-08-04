https://sputniknews.com.tr/20230804/super-ligde-sampiyonluk-oranlari-belli-oldu-1074369011.html
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T13:17+0300
2023-08-04T13:17+0300
2023-08-04T13:17+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
spor toto süper lig
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Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230803/fenerbahce-rossinin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1074312796.html
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
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11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu.
Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.