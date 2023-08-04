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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230803/fenerbahce-rossinin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1074312796.html
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süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig
süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

13:17 04.08.2023
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Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu.
Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.
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