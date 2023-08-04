https://sputniknews.com.tr/20230804/super-ligde-sampiyonluk-oranlari-belli-oldu-1074369011.html

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T13:17+0300

2023-08-04T13:17+0300

2023-08-04T13:17+0300

spor

süper lig

spor toto süper lig

spor toto süper lig

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Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde şampiyonluk oranları da belli oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230803/fenerbahce-rossinin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1074312796.html

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