https://sputniknews.com.tr/20230803/fenerbahce-rossinin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1074312796.html
Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T00:41+0300
2023-08-03T00:41+0300
2023-08-03T00:41+0300
spor
diego rossi
fenerbahçe
transfer
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Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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diego rossi, fenerbahçe, transfer
diego rossi, fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
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Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.