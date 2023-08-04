https://sputniknews.com.tr/20230804/putin-guvenlik-konseyi-ile-ic-istikrarin-guclendirilmesini-gorustu-1074385995.html
Putin, Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:41+0300
2023-08-04T21:41+0300
2023-08-04T21:41+0300
ukrayna krizi
rusya güvenlik konseyi
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073633421_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_ddd89d6d4c5503fe36603093bfac1db3.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği Güvenlik Konseyi toplantısında, günümüz koşullarında iç istikrarı güçlendirmeyle ilgili meseleler değerlendirildi.Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-guvenlik-konseyi-ukrayna-genclerimize-sabotaj-yapsinlar-diye-para-oduyor-1070921511.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073633421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5585a1e5979727d2c1ec643d38f5e53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya güvenlik konseyi, rusya, vladimir putin
rusya güvenlik konseyi, rusya, vladimir putin
Putin, Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği Güvenlik Konseyi toplantısında, günümüz koşullarında iç istikrarı güçlendirmeyle ilgili meseleler değerlendirildi.
Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.
Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.