https://sputniknews.com.tr/20230804/putin-guvenlik-konseyi-ile-ic-istikrarin-guclendirilmesini-gorustu-1074385995.html

Putin, Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi ile iç istikrarın güçlendirilmesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesini... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T21:41+0300

2023-08-04T21:41+0300

2023-08-04T21:41+0300

ukrayna krizi

rusya güvenlik konseyi

rusya

vladimir putin

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği Güvenlik Konseyi toplantısında, günümüz koşullarında iç istikrarı güçlendirmeyle ilgili meseleler değerlendirildi.Toplantıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev raporlarını okudu.Görüşmeye ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Putin’in doğa koruma, çevre ve ulaşım özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeleri bir gelenek olarak basına kapalı geçiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-guvenlik-konseyi-ukrayna-genclerimize-sabotaj-yapsinlar-diye-para-oduyor-1070921511.html

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