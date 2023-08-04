https://sputniknews.com.tr/20230804/ozel-universite-ucretleri-katlandi-600-bin-tlye-kadar-cikiyor-1074366753.html

Özel üniversite ücretleri katlandı: 600 bin TL'ye kadar çıkıyor

Özel üniversite ücretleri katlandı: 600 bin TL'ye kadar çıkıyor

Özel üniversitelerin öğrenim ücretleri katlanırken bazı üniversiteler fiyatlarını yüzde 200 artırdı. Tıp fakülteleri ise zam şampiyonu oldu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T12:31+0300

2023-08-04T12:31+0300

2023-08-04T12:31+0300

türkiye

ücret

üniversite

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Üniversite tercih dönemi devam ederken adayların okul arayışı sürüyor.NTV'nin haberine göre, 2023-2024 eğitim fiyatlarını açıklayan özel üniversitelerin zam oranları dikkat çekiyor. Bazı üniversiteler fiyatlarını yüzde 200 artırırken tıp fakülteleri ise zam şampiyonu oldu.İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde geçen sene 187 bin lira olan bölüm bu yıl 344 bin liraya yükseldi. Yine İstanbul'daki başka bir üniversitede geçen sene 278 bin lira olan fiyat 520 bin liraya çıktı.Ankara'da ise 118 bin liralık üniversite ücreti 300 bin lirayı buldu.Ekonomik sıkıntı bu sene büyükUzmanlar, bu sene zamların özel üniversitelerin kontenjanlarını olumsuz etkileyeceği görüşünde.Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, geçen yıllarda velilerin vakıf üniversitelerini tercih ederken ekonomik sıkıntıların pek gündeme gelmediğini belirtirken bu yıl büyük bir sıkıntı olduğunu vurguladı. Gültekin, "Bırakın tıbbı diş hekimliğini eczacılık fakültelerini normal dediğimiz iktisadi idari onlar kadar pahalı olmayan bölümleri kast ediyorum. Geçen yılki gibi vakıf üniversiteleri bazında doluluk olmayacağı kanısındayım ekonomik nedenlerle" dedi.Tercih dönemi 8 Ağustos'ta sonlanacak. Üniversite kayıtları, 28 Ağustos'ta başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230802/yurtlarburada-yoneticisi-durak-ogrenciler-tercih-yaparken-yurt-fiyati-arastiriyor-1074292703.html

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