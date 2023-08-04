https://sputniknews.com.tr/20230804/mitten-sincarda-nokta-operasyon-1074360451.html
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
MİT, PKK/KCK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T10:33+0300
2023-08-04T10:33+0300
2023-08-04T10:33+0300
türkiye
terörle mücadele
mit
sincar
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yılmaz Bayram, 2011-2016'da Hakkari'de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler ile 2015'teki çukur eylemlerinde yer aldı.Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı'daki eylemlere katılan Bayram, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.Şehir eylemlerinden sorumlu YPS'nin kurucuları arasındaydıMİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK-YBŞ'nin genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen Bayram'a yönelik operasyon başlattı."Agit Gever" kod adlı Yılmaz Bayram, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından etkisiz hale getirildi.MİT'in etkisiz hale getirdiği Bayram, aynı zamanda PKK/KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucuları arasında yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/umit-ozdag-kilicdaroglu-kazansa-uc-bakanlik-ve-mit-baskanligini-alacaktik-yazili-mutabakat-var-1073614733.html
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terörle mücadele, mit, sincar
terörle mücadele, mit, sincar
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon
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MİT, PKK/KCK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yılmaz Bayram, 2011-2016'da Hakkari'de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler ile 2015'teki çukur eylemlerinde yer aldı.
Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı'daki eylemlere katılan Bayram, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.
Şehir eylemlerinden sorumlu YPS'nin kurucuları arasındaydı
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK-YBŞ'nin genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen Bayram'a yönelik operasyon başlattı.
"Agit Gever" kod adlı Yılmaz Bayram, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
MİT'in etkisiz hale getirdiği Bayram, aynı zamanda PKK/KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucuları arasında yer alıyordu.