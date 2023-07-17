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Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık, yazılı mutabakat var
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık, yazılı mutabakat var
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata göre... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:46+0300
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politika
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
zafer partisi
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T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özdağ, seçimin Millet İttifakı tarafından kazanılması halinde İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın Zafer Partisi'ne verilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti."Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." diyen Özdağ, Cansu Çamlıbel'in "Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın yanı sıra MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda yazılı mutabakat imzaladı. MİT Başkanı da Zafer Partisi'nden olacaktı. Doğru mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:Göçmenler konusunda değinen Özdağ, "1 milyon 300 bin oy farkını kapatmak çok zor değildi. Ve Türk halkının en fazla arzu ettiği şekilde sığınmacıların vatanlarına yollanması ve bu konuda da Türk halkı, Zafer Partisi'ne güveniyor, 'yaparsa Zafer Partisi yapar' diyor. Bu seçimde bu halkın birinci önceliği olmadı. Değişik nedenlerle olmadı. Erdoğan'ı yollamak en azından muhaliflerin daha fazla önceliği oldu. Ama bu da yanlış şekilde yapıldı. Yanlış yöntemlerle yapıldı. Bugün Zafer Partisi'ne oy veren hiçbir seçmen pişman değil ama vermeyenlerin içinde büyük pişmanlık olduğunu da görüyorum" diye konuştu.
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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, zafer partisi
ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, zafer partisi

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık, yazılı mutabakat var

12:46 17.07.2023
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata göre seçimin kazanılması halinde kendilerine 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini söyledi.
T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özdağ, seçimin Millet İttifakı tarafından kazanılması halinde İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın Zafer Partisi'ne verilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.
"Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." diyen Özdağ, Cansu Çamlıbel'in "Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın yanı sıra MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda yazılı mutabakat imzaladı. MİT Başkanı da Zafer Partisi'nden olacaktı. Doğru mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Evet MİT Başkanlığı da. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım.

Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı.

Göçmenler konusunda değinen Özdağ, "1 milyon 300 bin oy farkını kapatmak çok zor değildi. Ve Türk halkının en fazla arzu ettiği şekilde sığınmacıların vatanlarına yollanması ve bu konuda da Türk halkı, Zafer Partisi'ne güveniyor, 'yaparsa Zafer Partisi yapar' diyor. Bu seçimde bu halkın birinci önceliği olmadı. Değişik nedenlerle olmadı. Erdoğan'ı yollamak en azından muhaliflerin daha fazla önceliği oldu. Ama bu da yanlış şekilde yapıldı. Yanlış yöntemlerle yapıldı. Bugün Zafer Partisi'ne oy veren hiçbir seçmen pişman değil ama vermeyenlerin içinde büyük pişmanlık olduğunu da görüyorum" diye konuştu.
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