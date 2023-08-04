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Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı
Kolombiya'da hükümet ve solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başladı.Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.ELN tek taraflı ateşkes ilan etmiştiELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, 'Ulusal ikili ateşkes anlaşması' kararnamesini imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html
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kolombiya, eln, çatışma
kolombiya, eln, çatışma

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı

09:37 04.08.2023 (güncellendi: 09:40 04.08.2023)
© AP Photo / Ivan ValenciaKolombiya lideri Israel Ramirez- ELN lideri Pablo Beltran
Kolombiya lideri Israel Ramirez- ELN lideri Pablo Beltran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Ivan Valencia
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Kolombiya'da hükümet ve solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi.
Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başladı.
Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.

ELN tek taraflı ateşkes ilan etmişti

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, 'Ulusal ikili ateşkes anlaşması' kararnamesini imzalamıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da iki taraflı ateşkes anlaşmasını imzalayıp el sıkışan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro (solda) ile ELN Komutanı Antonio Garcia'yı (sağda) alkışlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (09.06.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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