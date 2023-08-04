https://sputniknews.com.tr/20230804/kolombiya-hukumeti-ile-eln-arasinda-6-aylik-ateskes-basladi-1074359075.html
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı
Kolombiya'da hükümet ve solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T09:37+0300
2023-08-04T09:37+0300
2023-08-04T09:40+0300
dünya
kolombiya
eln
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074359179_0:79:2359:1406_1920x0_80_0_0_ff0d84f0b6fb5da98ba45f480c7b3a19.jpg
Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başladı.Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.ELN tek taraflı ateşkes ilan etmiştiELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, 'Ulusal ikili ateşkes anlaşması' kararnamesini imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074359179_131:0:2228:1573_1920x0_80_0_0_1ac0dfac88c8ad9f5bdc6b9053b019fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kolombiya, eln, çatışma
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı
09:37 04.08.2023 (güncellendi: 09:40 04.08.2023) Abone ol
Kolombiya'da hükümet ve solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi.
Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başladı.
Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.
ELN tek taraflı ateşkes ilan etmişti
ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, 'Ulusal ikili ateşkes anlaşması' kararnamesini imzalamıştı.