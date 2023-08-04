https://sputniknews.com.tr/20230804/kolombiya-hukumeti-ile-eln-arasinda-6-aylik-ateskes-basladi-1074359075.html

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 6 aylık ateşkes başladı

Kolombiya'da hükümet ve solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T09:37+0300

2023-08-04T09:37+0300

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Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başladı.Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.ELN tek taraflı ateşkes ilan etmiştiELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, 'Ulusal ikili ateşkes anlaşması' kararnamesini imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html

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