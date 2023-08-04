https://sputniknews.com.tr/20230804/kaskoda-fiyatlar-degisti-yuzde-140-oraninda-artti-1074357592.html

Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'

Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'

Araç fiyatlarındaki artışın ardından gözler kasko ve sigorta poliçelerine çevrildi. Bazı sigorta şirketleri bazı otomobillere kasko yapmaktan kaçınıyor... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T07:46+0300

2023-08-04T07:46+0300

2023-08-04T07:46+0300

ekonomi

kasko

araba

araç

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Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.Milliyet'in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor" dedi.Bağcı şunları söyledi:“Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda. Bazı modellerde yüzde 100 bazı modellerde yüzde 200 hatta yüzde 300’e yakın artış var. Bu aracın marka, model ve parça fiyatı, işçilik gibi kriterler dikkate alınarak belirleniyor.Lüks bir aracın parçası daha pahalı olduğu için kaskosu standart arabalara göre daha fazla. Standart araçlarda yüzde 100-140 arasında artış olduğunu söyleyebiliriz.3 kart artış yansıdıGeçen yıl standart minimum 300 bin TL olan araçlar bu yıl 800-900 bin TL bandındadır. Araç fiyatlarının 3 kat arttığını söylemek gerekirse bu kasko fiyatlarına da yansımaktadır.Özellikle araba yedek parçalarında da geçen yıla göre yüzde 250’ye yakın artış gözlenmekte. Bunlar doğal olarak araç bedeli, dövizin yükselmesi, parça fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesi kasko fiyatlarını direkt olarak etkiliyor.Kasko poliçesi içerisinde karşı tarafa çarptığınız zaman karşı tarafın da hasarını ödeyen mali mesuliyet teminatı da var. Burada bedeni zararlar, tedavi masrafları ve ölüm gibi konular da devreye girebiliyor. Asgari ücretin artması ile beraber burada da kasko fiyatlarına bir yansıma oldu.Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor.Sigortalamak istemiyorlarÜst segment araçların durumu daha da zor. Sigorta şirketleri üst segment araçları sigortalamak istemiyor. Lüks araç fiyatları çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle genel anlamda sigorta şirketleri lüks araçtan kaçınmaya çalışıyor.Eski bir müşteri ortalama 10-15 bin TL arasında bir hususi bir otomobilde fiyatlardan yararlanabiliyor. Bu lüks araçlar için geçerli, lüks araçlarda sigorta teklifi bulmakta zorlanıyoruz.Kasko poliçelerinde ve sigorta poliçelerinde şirketler zarar etmeye devam ediyor. Alınan her 100 TL’lik prime karşın 186 TL gibi ortalama hasar ödemesi oluyor. Geçen yıla göre kasko yaptırma oranında da az da olsa bir artış görüyoruz.Çünkü araçlar çok değerlendi ve bulmak zor. İnsanlar yeniden aynı aracı alamam en ucuz koruma sigorta deyip gene kendilerini zorlayıp poliçe yapmaya devam ediyorlar.Trafik sigortasında fiyat artışlarını devlet belirliyor. Mayıs ayında bir fiyat artışı belirlenmişti, her ay yüzde 1 oranında artıyor. Bunun dışında sigorta şirketleri bir artış yapamıyor. Aylık yüzde 1 artış devam ediyor.Ancak trafik sigortasında motosikletlerde yüzde 65 oranında sigortasızlık devam ediyor. Bu oran traktörlerde yüzde 45 civarıdır. Hususi otomobillerde ise sigortasızlık oranı yüzde 6’dır.

https://sputniknews.com.tr/20230517/kasko-fiyatlari-gecen-yila-gore-3-kat-artti-1071199712.html

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