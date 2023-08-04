Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Elektrikli scooter kiralama platformları ve gündemden gelişmeler
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230804/kaskoda-fiyatlar-degisti-yuzde-140-oraninda-artti-1074357592.html
Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'
Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'
Araç fiyatlarındaki artışın ardından gözler kasko ve sigorta poliçelerine çevrildi. Bazı sigorta şirketleri bazı otomobillere kasko yapmaktan kaçınıyor... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T07:46+0300
2023-08-04T07:46+0300
ekonomi
kasko
araba
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073098139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5b73b54c86e9d1f62ad227094a0e8f8.jpg
Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.Milliyet'in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor" dedi.Bağcı şunları söyledi:“Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda. Bazı modellerde yüzde 100 bazı modellerde yüzde 200 hatta yüzde 300’e yakın artış var. Bu aracın marka, model ve parça fiyatı, işçilik gibi kriterler dikkate alınarak belirleniyor.Lüks bir aracın parçası daha pahalı olduğu için kaskosu standart arabalara göre daha fazla. Standart araçlarda yüzde 100-140 arasında artış olduğunu söyleyebiliriz.3 kart artış yansıdıGeçen yıl standart minimum 300 bin TL olan araçlar bu yıl 800-900 bin TL bandındadır. Araç fiyatlarının 3 kat arttığını söylemek gerekirse bu kasko fiyatlarına da yansımaktadır.Özellikle araba yedek parçalarında da geçen yıla göre yüzde 250’ye yakın artış gözlenmekte. Bunlar doğal olarak araç bedeli, dövizin yükselmesi, parça fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesi kasko fiyatlarını direkt olarak etkiliyor.Kasko poliçesi içerisinde karşı tarafa çarptığınız zaman karşı tarafın da hasarını ödeyen mali mesuliyet teminatı da var. Burada bedeni zararlar, tedavi masrafları ve ölüm gibi konular da devreye girebiliyor. Asgari ücretin artması ile beraber burada da kasko fiyatlarına bir yansıma oldu.Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor.Sigortalamak istemiyorlarÜst segment araçların durumu daha da zor. Sigorta şirketleri üst segment araçları sigortalamak istemiyor. Lüks araç fiyatları çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle genel anlamda sigorta şirketleri lüks araçtan kaçınmaya çalışıyor.Eski bir müşteri ortalama 10-15 bin TL arasında bir hususi bir otomobilde fiyatlardan yararlanabiliyor. Bu lüks araçlar için geçerli, lüks araçlarda sigorta teklifi bulmakta zorlanıyoruz.Kasko poliçelerinde ve sigorta poliçelerinde şirketler zarar etmeye devam ediyor. Alınan her 100 TL’lik prime karşın 186 TL gibi ortalama hasar ödemesi oluyor. Geçen yıla göre kasko yaptırma oranında da az da olsa bir artış görüyoruz.Çünkü araçlar çok değerlendi ve bulmak zor. İnsanlar yeniden aynı aracı alamam en ucuz koruma sigorta deyip gene kendilerini zorlayıp poliçe yapmaya devam ediyorlar.Trafik sigortasında fiyat artışlarını devlet belirliyor. Mayıs ayında bir fiyat artışı belirlenmişti, her ay yüzde 1 oranında artıyor. Bunun dışında sigorta şirketleri bir artış yapamıyor. Aylık yüzde 1 artış devam ediyor.Ancak trafik sigortasında motosikletlerde yüzde 65 oranında sigortasızlık devam ediyor. Bu oran traktörlerde yüzde 45 civarıdır. Hususi otomobillerde ise sigortasızlık oranı yüzde 6’dır.
https://sputniknews.com.tr/20230517/kasko-fiyatlari-gecen-yila-gore-3-kat-artti-1071199712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073098139_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_58a12446cffcc25765fcbf3ea56af97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kasko, araba, araç
kasko, araba, araç

Kaskoda fiyatlar değişti: 'Yüzde 140 oranında arttı'

07:46 04.08.2023
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Araç fiyatlarındaki artışın ardından gözler kasko ve sigorta poliçelerine çevrildi. Bazı sigorta şirketleri bazı otomobillere kasko yapmaktan kaçınıyor. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda" dedi.
Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.
Milliyet'in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor" dedi.
Bağcı şunları söyledi:
“Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda. Bazı modellerde yüzde 100 bazı modellerde yüzde 200 hatta yüzde 300’e yakın artış var. Bu aracın marka, model ve parça fiyatı, işçilik gibi kriterler dikkate alınarak belirleniyor.
Lüks bir aracın parçası daha pahalı olduğu için kaskosu standart arabalara göre daha fazla. Standart araçlarda yüzde 100-140 arasında artış olduğunu söyleyebiliriz.

3 kart artış yansıdı

Geçen yıl standart minimum 300 bin TL olan araçlar bu yıl 800-900 bin TL bandındadır. Araç fiyatlarının 3 kat arttığını söylemek gerekirse bu kasko fiyatlarına da yansımaktadır.
Özellikle araba yedek parçalarında da geçen yıla göre yüzde 250’ye yakın artış gözlenmekte. Bunlar doğal olarak araç bedeli, dövizin yükselmesi, parça fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesi kasko fiyatlarını direkt olarak etkiliyor.
Kasko poliçesi içerisinde karşı tarafa çarptığınız zaman karşı tarafın da hasarını ödeyen mali mesuliyet teminatı da var. Burada bedeni zararlar, tedavi masrafları ve ölüm gibi konular da devreye girebiliyor. Asgari ücretin artması ile beraber burada da kasko fiyatlarına bir yansıma oldu.
Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor.

Sigortalamak istemiyorlar

Üst segment araçların durumu daha da zor. Sigorta şirketleri üst segment araçları sigortalamak istemiyor. Lüks araç fiyatları çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle genel anlamda sigorta şirketleri lüks araçtan kaçınmaya çalışıyor.
Eski bir müşteri ortalama 10-15 bin TL arasında bir hususi bir otomobilde fiyatlardan yararlanabiliyor. Bu lüks araçlar için geçerli, lüks araçlarda sigorta teklifi bulmakta zorlanıyoruz.
Kasko poliçelerinde ve sigorta poliçelerinde şirketler zarar etmeye devam ediyor. Alınan her 100 TL’lik prime karşın 186 TL gibi ortalama hasar ödemesi oluyor. Geçen yıla göre kasko yaptırma oranında da az da olsa bir artış görüyoruz.
Çünkü araçlar çok değerlendi ve bulmak zor. İnsanlar yeniden aynı aracı alamam en ucuz koruma sigorta deyip gene kendilerini zorlayıp poliçe yapmaya devam ediyorlar.
Trafik sigortasında fiyat artışlarını devlet belirliyor. Mayıs ayında bir fiyat artışı belirlenmişti, her ay yüzde 1 oranında artıyor. Bunun dışında sigorta şirketleri bir artış yapamıyor. Aylık yüzde 1 artış devam ediyor.
Ancak trafik sigortasında motosikletlerde yüzde 65 oranında sigortasızlık devam ediyor. Bu oran traktörlerde yüzde 45 civarıdır. Hususi otomobillerde ise sigortasızlık oranı yüzde 6’dır.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
TÜRKİYE
Kasko fiyatları geçen yıla göre 3 kat arttı
17 Mayıs, 08:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала