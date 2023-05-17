https://sputniknews.com.tr/20230517/kasko-fiyatlari-gecen-yila-gore-3-kat-artti-1071199712.html

Kasko fiyatları geçen yıla göre 3 kat arttı

Kasko fiyatları geçen yıla göre 3 kat arttı

Kasko ve zorunlu trafik sigortasında ortalama tazminat ödemeleri 11 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu durum poliçe maliyetlerini de arttırdı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T08:15+0300

2023-05-17T08:15+0300

2023-05-17T08:15+0300

türkiye

kasko

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Yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı. Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.NTV'nin haberine göre; Sigorta Sektörü Yetkilisi Muhammed Karakum, "Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar" derken, geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.Sigorta sektörü yetkilileri trafik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını öneriyor.

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