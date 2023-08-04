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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230804/kartla-yapilan-harcama-iki-kattan-fazla-artti-1074378134.html
Kartla yapılan harcama iki kattan fazla arttı
Kartla yapılan harcama iki kattan fazla arttı
Kredi kartları ve banka kartları ile haziran ayında yapılan ödeme tutarı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL'ye yükseldi. Mağazada her... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:26+0300
2023-08-04T16:26+0300
ekonomi
kredi kartı
bkm
bkm
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayı verilerini açıkladı.BKM'den yapılan açıklamaya göre, mağaza içi yapılan her 10 kartlı ödemeden 7’si temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 174 milyar TL oldu.Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79,8 milyon adet oldu.2022 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL oldu.Kartlı ödemelerin 514,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 113,2 milyar TL’sinde banka kartları, 10,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 112, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 100 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 98 oldu.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,3 milyar adet oldu.Kartlı ödemelerin 736 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 510 milyon adedinde banka kartları, 81 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi ve banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde, büyüme oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/hirsizlar-caldiklari-kredi-karti-ile-calinti-motosiklete-akaryakit-alip-okulu-soydu-1074041871.html
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kredi kartı, bkm, bkm
kredi kartı, bkm, bkm

Kartla yapılan harcama iki kattan fazla arttı

16:26 04.08.2023
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Kredi kartları ve banka kartları ile haziran ayında yapılan ödeme tutarı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL'ye yükseldi. Mağazada her 10 kartlı ödemeden 7’si temassız olarak yapıldı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayı verilerini açıkladı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, mağaza içi yapılan her 10 kartlı ödemeden 7’si temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 174 milyar TL oldu.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79,8 milyon adet oldu.

2022 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 514,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 113,2 milyar TL’sinde banka kartları, 10,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 112, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 100 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 98 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,3 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 736 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 510 milyon adedinde banka kartları, 81 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi ve banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde, büyüme oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 oldu.
Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular
27 Temmuz, 10:02
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