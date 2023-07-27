https://sputniknews.com.tr/20230727/hirsizlar-caldiklari-kredi-karti-ile-calinti-motosiklete-akaryakit-alip-okulu-soydu-1074041871.html

Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular

Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular

Arnavutköy’de 2 şahıs sabahın erken saatlerinde çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’ne gelerek bir dairede hırsızlık yaptı. Daireden çaldıkları cüzdan... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T10:02+0300

2023-07-27T10:02+0300

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türkiye

akaryakıt

hırsızlık

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Arnavutköy’de geçen günlerde motosiklet çalan 2 hırsız, Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binaya girerek evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çalıp kaçtı. Çalıntı motosiklet ile dolaşan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile bir benzinlikten yakıt aldıktan sonra yollarına devam etti. 2. el dükkanına sattılarZanlılar ardından Hadımköy İlkokulu’na girerek yazıcı, tablet ve bilgisayarları çaldı. Şahıslar okuldan çaldıkları elektronik cihazları düşük fiyatlara 2. el dükkanına sattı. Öte yandan hırsızların girdikleri daireden çaldıkları kredi kartı ile daha önceden çaldıkları motosiklete akaryakıt aldıktan sonra elektronik cihazları satmaya götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Şüpheliler adliyeye sevk edildiGelen ihbarlar üzerine Arnavutköy Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlikleri belirlenen ve daha önce de hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan Utku Efe S. (18) ile daha önce hırsızlıktan 22 suç kaydı olan F.O. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230623/tatbikat-gercek-sanildi-hirsiz-diye-polisi-kovaladilar-1072796840.html

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akaryakıt, hırsızlık