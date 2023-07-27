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https://sputniknews.com.tr/20230727/hirsizlar-caldiklari-kredi-karti-ile-calinti-motosiklete-akaryakit-alip-okulu-soydu-1074041871.html
Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular
Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular
Arnavutköy’de 2 şahıs sabahın erken saatlerinde çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’ne gelerek bir dairede hırsızlık yaptı. Daireden çaldıkları cüzdan... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:02+0300
2023-07-27T10:02+0300
türkiye
akaryakıt
hırsızlık
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Arnavutköy’de geçen günlerde motosiklet çalan 2 hırsız, Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binaya girerek evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çalıp kaçtı. Çalıntı motosiklet ile dolaşan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile bir benzinlikten yakıt aldıktan sonra yollarına devam etti. 2. el dükkanına sattılarZanlılar ardından Hadımköy İlkokulu’na girerek yazıcı, tablet ve bilgisayarları çaldı. Şahıslar okuldan çaldıkları elektronik cihazları düşük fiyatlara 2. el dükkanına sattı. Öte yandan hırsızların girdikleri daireden çaldıkları kredi kartı ile daha önceden çaldıkları motosiklete akaryakıt aldıktan sonra elektronik cihazları satmaya götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Şüpheliler adliyeye sevk edildiGelen ihbarlar üzerine Arnavutköy Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlikleri belirlenen ve daha önce de hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan Utku Efe S. (18) ile daha önce hırsızlıktan 22 suç kaydı olan F.O. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/tatbikat-gercek-sanildi-hirsiz-diye-polisi-kovaladilar-1072796840.html
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akaryakıt, hırsızlık
akaryakıt, hırsızlık

Çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydular

10:02 27.07.2023
© İHAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA
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Arnavutköy’de 2 şahıs sabahın erken saatlerinde çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’ne gelerek bir dairede hırsızlık yaptı. Daireden çaldıkları cüzdan içerisinde bulunan kredi kartı ile çalıntı motora akaryakıt alan hırsızlar, daha sonra devlet okuluna girerek bilgisayar, televizyon ve tablet çalıp 2. el dükkanına sattı.
Arnavutköy’de geçen günlerde motosiklet çalan 2 hırsız, Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binaya girerek evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çalıp kaçtı. Çalıntı motosiklet ile dolaşan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile bir benzinlikten yakıt aldıktan sonra yollarına devam etti.

2. el dükkanına sattılar

Zanlılar ardından Hadımköy İlkokulu’na girerek yazıcı, tablet ve bilgisayarları çaldı. Şahıslar okuldan çaldıkları elektronik cihazları düşük fiyatlara 2. el dükkanına sattı.
Öte yandan hırsızların girdikleri daireden çaldıkları kredi kartı ile daha önceden çaldıkları motosiklete akaryakıt aldıktan sonra elektronik cihazları satmaya götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlikleri belirlenen ve daha önce de hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan Utku Efe S. (18) ile daha önce hırsızlıktan 22 suç kaydı olan F.O. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsız diye polisi kovaladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
TÜRKİYE
Tatbikat gerçek sanıldı: Hırsız diye polisi kovaladılar
23 Haziran , 16:48
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