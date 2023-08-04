İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Elektrikli scooter kiralama platformları ve gündemden gelişmeler
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230804/istanbulda-silahli-saldiri-otoparktan-cikti-kursunlarin-hedefi-oldu-1074359853.html
İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu
İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T10:01+0300
2023-08-04T10:01+0300
türkiye
silahlı saldırı
gaziosmanpaşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074359699_0:96:557:409_1920x0_80_0_0_8284a39a7e0a4a7d6a404bb9d1f54a56.jpg
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldıOlay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/besiktasta-silahli-saldiri-1-kisi-agir-yaralandi-1074314726.html
türkiye
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074359699_0:44:557:462_1920x0_80_0_0_625961213a810d5c9938ce159c739810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silahlı saldırı, gaziosmanpaşa
silahlı saldırı, gaziosmanpaşa

İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu

10:01 04.08.2023
© İHASilahlı saldırı
Silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş ederken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.
Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
TÜRKİYE
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Dün, 06:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала