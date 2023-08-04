https://sputniknews.com.tr/20230804/istanbulda-silahli-saldiri-otoparktan-cikti-kursunlarin-hedefi-oldu-1074359853.html
İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu
İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T10:01+0300
2023-08-04T10:01+0300
2023-08-04T10:01+0300
türkiye
silahlı saldırı
gaziosmanpaşa
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldıOlay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/besiktasta-silahli-saldiri-1-kisi-agir-yaralandi-1074314726.html
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gaziosmanpaşa
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silahlı saldırı, gaziosmanpaşa
silahlı saldırı, gaziosmanpaşa
İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş ederken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.
Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.