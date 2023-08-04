https://sputniknews.com.tr/20230804/istanbulda-silahli-saldiri-otoparktan-cikti-kursunlarin-hedefi-oldu-1074359853.html

İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu

İstanbul’da silahlı saldırı: Otoparktan çıktı, kurşunların hedefi oldu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T10:01+0300

2023-08-04T10:01+0300

2023-08-04T10:01+0300

türkiye

silahlı saldırı

gaziosmanpaşa

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldıOlay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230803/besiktasta-silahli-saldiri-1-kisi-agir-yaralandi-1074314726.html

türkiye

gaziosmanpaşa

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silahlı saldırı, gaziosmanpaşa