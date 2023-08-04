https://sputniknews.com.tr/20230804/ev-sahiplerinin-taahhutname-sarti-kiracilari-ilgilendiren-tarih-ayrintisi-1074363135.html

Ev sahiplerinin taahhütname şartı: Kiracıları ilgilendiren 'tarih' ayrıntısı

Ev sahiplerinin taahhütname şartı: Kiracıları ilgilendiren 'tarih' ayrıntısı

Kira sözleşmesine tahliye taahhütnamesini ekleyen ev sahipleri imza atmayana evini kiralamıyor. Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihle kira... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T11:26+0300

2023-08-04T11:26+0300

2023-08-04T11:26+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kiralama

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Kiralık ev sorunu her geçen gün büyürken mahkemeler de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık dosyalarıyla dolup taşıyor.Sabah'ın haberine göre, yüzde 25'lik kira sınırını aşmak için son dönemde günlük kiralamaları artıran ev sahipleri uzun dönem kiralama için de kiracının önüne tahliye taahhütnamesi koyuyor.Tarih aynı olmamalıKanuna göre tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihle kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihin aynı olmaması gerekiyor. Yani ev sahibinin önce evini kiralaması ardından da taahhütname alması gerekiyor. Ancak ev sahipleri taahhütname imzalamayan kiracıyla sözleşme imzalamadığı gibi taahhütname tarihini ya boş bırakıp kendi bir tarih belirliyor ya da 3 ayla sınırlandırıp kiracıya daha girmeden yeni kira artışı için alan açıyor."Taahhütname ev sahibinin elini güçlendirirken kiracıyı tedirgin ediyor" ifadelerini kullanan TÜM Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Kanunen sözleşmeyle taahhütnamenin aynı gün olmaması gerekiyor. Ancak sözleşmeyle birlikte kiracının önüne konuluyor. Sadece tarih değiştiriliyor. Eğer kirada zam talebinde anlaşmazlık oluşursa ev sahibi istediği tarihi taahhütnameye ekleyip kiracıya çık baskısı yapıyor. Bu kiralık ev sorununu daha da büyütüyor, sistemi kilitliyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230803/mahkemeden-tahliye-taahhutnamesi-karari-kiraci-attigi-imzadan-sorumlu-1074350972.html

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kira, kira bedeli, kiralama