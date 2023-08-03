https://sputniknews.com.tr/20230803/mahkemeden-tahliye-taahhutnamesi-karari-kiraci-attigi-imzadan-sorumlu-1074350972.html

Mahkemeden tahliye taahhütnamesi kararı: Kiracı attığı imzadan sorumlu

Mahkemeden tahliye taahhütnamesi kararı: Kiracı attığı imzadan sorumlu

Ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan tahliye taahhütnamesiyle ilgili mahkemeden yeni bir karar geldi. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mahkeme

taahhütname

ev sahipliği

tahliye

antalya

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Kira sözleşmesi ile birlikte imzalatılan tahliye taahhütnamesi çok kez yargı kararlarına konu oldu. Çoğunlukla kiracıların haklı bulunduğu davalarda mahkeme, bu defa ev sahibini haklı buldu.TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Antalya'da ev sahibi ile kiracısı arasında evi tutmadan taahhütname düzenlendi. Kiracı evi tutmak için boş tarihsiz bir tahliye taahhütnamesine imza attı. Ev sahibi 1 yıl sonra kiracıdan evi boşaltmasını istedi.Kiracı çıkmaya yanaşmayınca ev sahibi taahhütnameyi işleme koydu ve dava açtı. Taahhütnamelerin geçersiz olduğuna dair çıkan kararların aksine bu defa farklı bir karar verildi.Mahkeme 'tahliye taahhütnamesi geçerlidir' dedi. Kiracının attığı imzadan kendisinin sorumlu olduğunu sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu gerekçe gösterdi.Kararı değerlendiren Avukat Gizem Gonce, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230801/kira-zammini-yetersiz-bulan-ev-sahibi-kiracisi-adina-flort-uygulamasindan-hesap-acti-1074227262.html

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