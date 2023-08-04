https://sputniknews.com.tr/20230804/ecowasin-nijere-askeri-mudahale-plani-hazir-1074387491.html
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak işgal planının hazır olduğunu duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T22:14+0300
2023-08-04T22:14+0300
2023-08-04T22:16+0300
dünya
nijer
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
askeri darbe
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230804/nijerde-devrik-lider-askeri-mudahale-cagrisi-yaparken-yoksa-bolge-rusya-etkisi-altina-girer-dedi-1074364717.html
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nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), askeri darbe
nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), askeri darbe
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır
22:14 04.08.2023 (güncellendi: 22:16 04.08.2023) Abone ol
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak işgal planının hazır olduğunu duyurdu.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.
Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.