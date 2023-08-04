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https://sputniknews.com.tr/20230804/ecowasin-nijere-askeri-mudahale-plani-hazir-1074387491.html
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak işgal planının hazır olduğunu duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
askeri darbe
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230804/nijerde-devrik-lider-askeri-mudahale-cagrisi-yaparken-yoksa-bolge-rusya-etkisi-altina-girer-dedi-1074364717.html
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nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), askeri darbe
nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), askeri darbe

ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır

22:14 04.08.2023 (güncellendi: 22:16 04.08.2023)
© AANijer'de protestolar
Nijer'de protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak işgal planının hazır olduğunu duyurdu.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.
Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.
Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıldönümü vesilesiyle sokaklarda gösteri yapan halk, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u deviren Omar Tchiani'nin komutanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kurduğu Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne (CNSP) destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
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