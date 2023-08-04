https://sputniknews.com.tr/20230804/ecowasin-nijere-askeri-mudahale-plani-hazir-1074387491.html

ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır

ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak işgal planının hazır olduğunu duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T22:14+0300

2023-08-04T22:14+0300

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dünya

nijer

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

askeri darbe

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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230804/nijerde-devrik-lider-askeri-mudahale-cagrisi-yaparken-yoksa-bolge-rusya-etkisi-altina-girer-dedi-1074364717.html

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nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), askeri darbe