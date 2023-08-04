https://sputniknews.com.tr/20230804/nijerde-devrik-lider-askeri-mudahale-cagrisi-yaparken-yoksa-bolge-rusya-etkisi-altina-girer-dedi-1074364717.html

Nijer devrik lideri ABD'ye müdahale çağrısı yaptı, yeni lider Fransa ile askeri işbirliğini feshetti

Nijer devrik lideri ABD'ye müdahale çağrısı yaptı, yeni lider Fransa ile askeri işbirliğini feshetti

Nijer'de Fransa'nın sömürü düzenini devam ettirmesine aracı olurken kendini devrilmiş bulan Bazum, ABD ve komşu ülkelere askeri müdahale çağrısı yaparken... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T13:46+0300

2023-08-04T13:46+0300

2023-08-04T13:53+0300

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Eski sömürgeci Fransa'nın Afrika'da tutunacak tek dalı konumunda olan, 1500 Fransız askeri ile 1000 ABD askerine ve ABD'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) üssüne evsahipliği yapan, uranyumdan altına yeraltı zenginlikleri Fransa tarafından sömürülen Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un devrilmesi sonrası, gözler karşı tarafın askeri müdahalede bulunup bulunmayacağına çevrildi. Dün Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıldönümü vesilesiyle sokağa çıkan halk, Bazum'u deviren Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Komutanı General Omar Tchiani'nin kurduğu Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne (CNSP) destek sloganları atmasının ardından, devrik lider, askeri müdahale çağrısı niteliğinde makale yayımladı. CSNP ise askeri müdahalede bulunulmaması uyarısı yapıp Fransa ile -asker konuşlandırmaya izin veren dahil- tüm askeri işbirliği anlaşmalarını derhal askıya alma açıklaması yaptı. Bazum, ABD'nin The Washington Post gazetesinde yayımladığı makalede, "Bunu bir rehine olarak yazıyorum. Nijer, demokrasimizi devirmeye çalışan bir askeri cuntanın saldırısı altında. Hiçbir haklı çıkarılacak yanı olmayan darbe, Nijer'in demokrasi altında kaydettiği önemli ilerlemeyi baltalamaya yönelik sinik bir çaba" iddiasında bulundu."ABD hükümetini ve tüm uluslararası toplumu anayasal düzeni yeniden kurmamıza yardım etmeye çağırıyorum" diye devam eden devrik lider, 'demokratik çoğulculuk ve hukuk devletine saygı gibi ortak değerler için mücadeleden' söz edip ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Nijer'i 'bir direnç modeli, bir demokrasi modeli, bir işbirliği modeli' olarak adlandırdığını hatırlattı. Fransa'nın anlaşmalar yapmak yoluyla sömürü düzenini devam ettirdiği Nijer'in Kalkınma Endeksi'nde 191 ülke arasında 189. sırada olması, Fransa Nijer'de çıkarılan uranyumla nükleer santrallerini çalıştırıp elektriğinin yüzde 70'ini üretirken, Nijer yurttaşlarının yüzde 82'sinin elektrik şebekesine bağlı olmaması, yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altında yaşamasına değinmeyen Bazum, dış yardımın ülke bütçesinin yüzde 40'ını oluşturduğunu aktardı. Devrik lider, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) darbe gerekçesiyle uyguladığı ve kendisinin de destek verdiği yaptırımlar nedeniyle dış yardımın kesildiğini belirtti. Mali ve Burkina Faso'da yönetime el koyan askeri grupların eski sömürgeci Fransa'yı kovmasına atıfla "Nijer komşularımızdan bazılarını ele geçiren otoriter hareketlerin ortasında insan haklarına saygının son kalesi olarak duruyor" manzarası çizen Bazum, 'vahşi terör uygulamaları Ukrayna'da tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilen Wagner Grubu gibi suçlu Rus paralı askerlerini istihdam ettikleri' iddiasıyla Mali ve Burkina Faso'yu eleştirdi.ABD ile müttefiklerinin tehdit ve müdahale aracı yaptığı 'öcü Rusya' söylemine sarılan Bazum, ABD ve ECOWAS müdahale etmezse, 'Wagner'in bölgeye açık davet alacağını ve Sahel bölgesinin merkezinin tamamının Rus etkisi altına girebileceğini' yazdı:Nijerya, Senegal, Fildişi Sahili, Benin müdahaleye hazır30 Temmuz'da 15 üyeli ECOWAS, en geç bugün Bazum'un görevine iade edilmemesi halinde Nijer'e askeri müdahalede bulunacağına dair ültimatom vermişti. Nijer'in güney komşusu Nijerya sınıra asker yığmaya başlarken, Senegal, Fildişi Sahili, Benin de Nijer'e olası ECOWAS müdahalesine katılacağını duyurdu.Mali ve Burkina Faso ise Nijer'e yönelik herhangi bir işgali kendilerine karşı savaş eylemi kabul edeceklerini açıkladı. 'Ulusumuzun gerçek bağımsızlığı için son savaşımızı veririz'Önceki gün TV'ye çıkan yeni Nijer yönetiminin lideri Tchiani, 'tüm yaptırımları ve nereden gelirse gelsin tehditlere boyun eğmeyi reddettiklerini' söyleyerek şöyle dedi:Dün TV'de bildiri okuyan CNSP Sözcüsü Amadou Abdramane, Fransa ile imzalanan tüm askeri işbirlikleri ve protokollerin 'derhal yürürlüğe giren şekilde feshedildiğini' duyurdu. 'ECOWAS müdahale ederse, üyelerine saldırırız'Abdramane, komşu Afrika devletlerini 'Nijer'in iç işlerine karışmamaları' konusunda uyararak aksi takdirde misilleme tehdidinde bulundu:Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiğini belirten bildiride, halka, casuslar ve yabancı ülkelerin ordularına karşı dikkatli olunması, şüpheli her türlü hareketin yetkililere ihbar edilmesi çağrısı yapıldı. İtalya Dışişleri Bakanı: Rusya'nın karıştığına dair hiçbir kanıt yokBu arada İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer'deki askeri darbeye Rusya'nın karışmış olabileceğine dair Roma'nın elinde hiçbir kanıtı olmadığını söyledi. Dün La Repubblica gazetesinin 'Nijer'de olası Rus parmağıyla' ilgili sorusuna, "Rusya'nın Nijer'deki olaylara veya darbe hazırlığına karıştığına dair hiçbir bilgimiz yok" yanıtını veren Tajani, Nijerlilerin çoğunluğunun Rusya bayrakları ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterlerini taşımalarını, "Fransa karşıtlığından başka bir anlamı yok" diye değerlendirdi.

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