https://sputniknews.com.tr/20230804/dis-agrisi-sikayetiyle-hastaneye-gitti-beyninde-tumor-tespit-edildi-1074359570.html

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi

Hakkari’de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki Şilan Temel’in beyninde tümor olduğu belirlendi. 2 haftada 2 kez ameliyat olan genç kadın... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T09:47+0300

2023-08-04T09:47+0300

2023-08-04T09:47+0300

türkiye

tümör

diş

hakkari

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Hakkari’de yaşayan Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.Yapılan incelemelerde Temel’in beyninde tümör olduğu tespit edildi.Temel, 2 haftada 2 ameliyat geçirdi.Durumu kötüleşen Temel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Birkaç ay önce nişanlanan Şilan Temel, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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