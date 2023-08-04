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Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi
Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi
Hakkari’de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki Şilan Temel’in beyninde tümor olduğu belirlendi. 2 haftada 2 kez ameliyat olan genç kadın... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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Hakkari’de yaşayan Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.Yapılan incelemelerde Temel’in beyninde tümör olduğu tespit edildi.Temel, 2 haftada 2 ameliyat geçirdi.Durumu kötüleşen Temel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Birkaç ay önce nişanlanan Şilan Temel, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kisa-sure-icinde-78-kilodan-120ye-cikan-kadin-doktora-basvurdu-vucudundan-42-kg-tumor-cikarildi-1069245228.html
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tümör, diş, hakkari
tümör, diş, hakkari

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi

09:47 04.08.2023
© İHA / FEYZULLAH TAŞDiş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi
Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© İHA / FEYZULLAH TAŞ
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Hakkari’de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki Şilan Temel’in beyninde tümor olduğu belirlendi. 2 haftada 2 kez ameliyat olan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hakkari’de yaşayan Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemelerde Temel’in beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Temel, 2 haftada 2 ameliyat geçirdi.

Durumu kötüleşen Temel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Birkaç ay önce nişanlanan Şilan Temel, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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