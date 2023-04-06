https://sputniknews.com.tr/20230406/kisa-sure-icinde-78-kilodan-120ye-cikan-kadin-doktora-basvurdu-vucudundan-42-kg-tumor-cikarildi-1069245228.html

Kısa süre içinde 78 kilodan 120'ye çıkan kadın, doktora başvurdu: Vücudundan 42 kg tümör çıkarıldı

Kısa süre içinde 78 kilodan 120'ye çıkan kadın, doktora başvurdu: Vücudundan 42 kg tümör çıkarıldı

İtalya'nın Milano kentinde hızla kilo almasından şüphelenerek hastaneye başvuran kadın hastanın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T00:14+0300

2023-04-06T00:14+0300

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kilo

yaşam

italya

tümör

ameliyat

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İtalya'nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele, kilo problemi nedeniyle hastaneye başvurdu. Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele'a yumurtalık tümörü teşhisi kondu. Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata Rachele'ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü. Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

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kilo, italya, tümör, ameliyat