https://sputniknews.com.tr/20230406/kisa-sure-icinde-78-kilodan-120ye-cikan-kadin-doktora-basvurdu-vucudundan-42-kg-tumor-cikarildi-1069245228.html
Kısa süre içinde 78 kilodan 120'ye çıkan kadın, doktora başvurdu: Vücudundan 42 kg tümör çıkarıldı
Kısa süre içinde 78 kilodan 120'ye çıkan kadın, doktora başvurdu: Vücudundan 42 kg tümör çıkarıldı
İtalya'nın Milano kentinde hızla kilo almasından şüphelenerek hastaneye başvuran kadın hastanın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T00:14+0300
2023-04-06T00:14+0300
2023-04-06T00:14+0300
kilo
yaşam
italya
tümör
ameliyat
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İtalya'nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele, kilo problemi nedeniyle hastaneye başvurdu. Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele'a yumurtalık tümörü teşhisi kondu. Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata Rachele'ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü. Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.
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kilo, italya, tümör, ameliyat
kilo, italya, tümör, ameliyat
Kısa süre içinde 78 kilodan 120'ye çıkan kadın, doktora başvurdu: Vücudundan 42 kg tümör çıkarıldı
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İtalya'nın Milano kentinde hızla kilo almasından şüphelenerek hastaneye başvuran kadın hastanın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı.
İtalya'nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele, kilo problemi nedeniyle hastaneye başvurdu. Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele'a yumurtalık tümörü teşhisi kondu.
Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata Rachele'ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü.
Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.