https://sputniknews.com.tr/20230804/deprem-bolgesinde-kredi-borclari-icin-6-ay-erteleme-karari-1074358191.html

Deprem bölgesinde kredi borçları için 6 ay erteleme kararı

Deprem bölgesinde kredi borçları için 6 ay erteleme kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden yerlerde esnaf ve sanatkâr kredi borçları 6 ay ertelendi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T08:47+0300

2023-08-04T08:47+0300

2023-08-04T08:47+0300

ekonomi

borç

erteleme

kredi

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Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde esnaf ve sanatkârın kredi borçları 6 ay ertelendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek. Kapsam dahilindeki esnaf ve sanatkârın ertelemeden yararlanabilmesi için 6 Ağustos’tan itibaren 3 ay içinde bankaya yazılı olarak başvurması gerekiyor.Ertelenen krediler nedeniyle bugün itibarıyla başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.Halkbank’ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230801/depremden-etkilenen-esnafin-kredi-borclari-6-ay-ertelenecek-1074256860.html

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borç, erteleme, kredi