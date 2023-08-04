https://sputniknews.com.tr/20230804/deprem-bolgesinde-kredi-borclari-icin-6-ay-erteleme-karari-1074358191.html
Deprem bölgesinde kredi borçları için 6 ay erteleme kararı
Deprem bölgesinde kredi borçları için 6 ay erteleme kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden yerlerde esnaf ve sanatkâr kredi borçları 6 ay ertelendi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T08:47+0300
2023-08-04T08:47+0300
2023-08-04T08:47+0300
ekonomi
borç
erteleme
kredi
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Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde esnaf ve sanatkârın kredi borçları 6 ay ertelendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek. Kapsam dahilindeki esnaf ve sanatkârın ertelemeden yararlanabilmesi için 6 Ağustos’tan itibaren 3 ay içinde bankaya yazılı olarak başvurması gerekiyor.Ertelenen krediler nedeniyle bugün itibarıyla başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.Halkbank’ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230801/depremden-etkilenen-esnafin-kredi-borclari-6-ay-ertelenecek-1074256860.html
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borç, erteleme, kredi
Deprem bölgesinde kredi borçları için 6 ay erteleme kararı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden yerlerde esnaf ve sanatkâr kredi borçları 6 ay ertelendi.
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde esnaf ve sanatkârın kredi borçları 6 ay ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek. Kapsam dahilindeki esnaf ve sanatkârın ertelemeden yararlanabilmesi için 6 Ağustos’tan itibaren 3 ay içinde bankaya yazılı olarak başvurması gerekiyor.
Ertelenen krediler nedeniyle bugün itibarıyla başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.
Halkbank’ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak.