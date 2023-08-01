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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/depremden-etkilenen-esnafin-kredi-borclari-6-ay-ertelenecek-1074256860.html
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:14+0300
2023-08-01T19:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kredi
kredi borcu
mehmet şimşek
esnaf
adıyaman
malatya
osmaniye
gaziantep
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyurdu.Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/merkez-bankasindan-yeni-sadelesme-adimlari-1073934859.html
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deprem, kredi, kredi borcu, mehmet şimşek, esnaf, adıyaman, malatya, osmaniye, gaziantep, islahiye, nurdağı, halk bankası, türkiye halk bankası
deprem, kredi, kredi borcu, mehmet şimşek, esnaf, adıyaman, malatya, osmaniye, gaziantep, islahiye, nurdağı, halk bankası, türkiye halk bankası

Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek

19:14 01.08.2023
© Sputnik / Sertaç KayarKahramanmaraş merkezli depremler
Kahramanmaraş merkezli depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyurdu.
Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.
Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.
Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları
25 Temmuz, 00:45
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