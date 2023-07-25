https://sputniknews.com.tr/20230725/merkez-bankasindan-yeni-sadelesme-adimlari-1073934859.html

Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları

Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları

Merkez Bankası, kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T00:45+0300

2023-07-25T00:45+0300

2023-07-25T00:56+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kredi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmediFinansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.Kredi kartı nakit kullanımlarında ve kredili mevduatlarda faiz 2,89 olduAyrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.İhracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırılarak ihracat desteği artırıldıMerkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu.Buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi.Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu. Merkez Bankası'ndan açıklamaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan basın duyurusunda konu hakkında açıklama yapıldı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilmiş, ayrıca parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı ifade edilmiştir.Parasal sıkılaşma sürecini destekleyici miktarsal sıkılaştırma kapsamında kur koruma desteği sağlanan hesaplar için yüzde 15 oranında zorunlu karşılık uygulaması 21 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Yürütülmekte olan sadeleşme süreci kapsamında aşağıdaki adımlar atılmıştırİhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankasının kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutulacaktır.Bu adımların yanı sıra, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kredi