https://sputniknews.com.tr/20230804/danimarka-basbakani-kuran-yakilmasinin-yasaklanmasi-ifade-ozgurlugunu-kisitlamaz-1074353395.html
Danimarka Başbakanı: Kur'an yakılmasının yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz
Danimarka Başbakanı: Kur'an yakılmasının yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ülkesindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuşarak kutsal kitapların yakılması hakkında olası bir... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T00:15+0300
2023-08-04T00:15+0300
2023-08-04T00:15+0300
dünya
danimarka
mette frederiksen
kuran-ı kerim
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Politico haber sitesine göre, Frederiksen, "Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum" dedi.Danimarka hükümetinin, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Frederiksen, olası bir yasağın 'problem yaratabilecek bir durum oluşturmayacağını' dile getirdi.Frederiksen, ilk kez konuştuğu saldırılar hakkında "Somut bir güvenlik riski var. Bu bizim uluslararası alanda izole olma riskimizi de ortaya çıkarıyor. Bu durum ortaklıklar ve ittifaklar kurmak için çok fazla çaba harcadığımız bu dönemde özellikle sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/disisleri-bakani-fidan-kutsal-degerlerin-asagilanmasina-tahammul-edemeyiz-1074120022.html
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danimarka, mette frederiksen, kuran-ı kerim
danimarka, mette frederiksen, kuran-ı kerim
Danimarka Başbakanı: Kur'an yakılmasının yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ülkesindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuşarak kutsal kitapların yakılması hakkında olası bir yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını söyledi.
Politico haber sitesine göre, Frederiksen, "Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Danimarka hükümetinin, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Frederiksen, olası bir yasağın 'problem yaratabilecek bir durum oluşturmayacağını' dile getirdi.
Frederiksen, ilk kez konuştuğu saldırılar hakkında "Somut bir güvenlik riski var. Bu bizim uluslararası alanda izole olma riskimizi de ortaya çıkarıyor. Bu durum ortaklıklar ve ittifaklar kurmak için çok fazla çaba harcadığımız bu dönemde özellikle sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.