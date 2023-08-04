https://sputniknews.com.tr/20230804/danimarka-basbakani-kuran-yakilmasinin-yasaklanmasi-ifade-ozgurlugunu-kisitlamaz-1074353395.html

Danimarka Başbakanı: Kur'an yakılmasının yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz

Danimarka Başbakanı: Kur'an yakılmasının yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ülkesindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuşarak kutsal kitapların yakılması hakkında olası bir... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T00:15+0300

2023-08-04T00:15+0300

2023-08-04T00:15+0300

dünya

danimarka

mette frederiksen

kuran-ı kerim

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Politico haber sitesine göre, Frederiksen, "Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum" dedi.Danimarka hükümetinin, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Frederiksen, olası bir yasağın 'problem yaratabilecek bir durum oluşturmayacağını' dile getirdi.Frederiksen, ilk kez konuştuğu saldırılar hakkında "Somut bir güvenlik riski var. Bu bizim uluslararası alanda izole olma riskimizi de ortaya çıkarıyor. Bu durum ortaklıklar ve ittifaklar kurmak için çok fazla çaba harcadığımız bu dönemde özellikle sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230728/disisleri-bakani-fidan-kutsal-degerlerin-asagilanmasina-tahammul-edemeyiz-1074120022.html

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