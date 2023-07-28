https://sputniknews.com.tr/20230728/disisleri-bakani-fidan-kutsal-degerlerin-asagilanmasina-tahammul-edemeyiz-1074120022.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül edemeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül edemeyiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Kutsal değerlerin... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:45+0300
2023-07-28T17:45+0300
2023-07-28T17:45+0300
politika
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
macaristan
kuran
kuran-ı kerim
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin Fidan, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle, İslam ülkeleriyle ve ev sahibi olan bazı ülkelerle ciddi görüşmeler içerisindeyiz" ifadesini kullandı.Fidan, Türkiye'nin girişimleri sonucunda bir dizi önemli gelişmenin yaşandığına işaret ederek, "12 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'e saldırıları dini nefret olarak tanımladı. Bu, ilk defa olan bir konu. Daha sonra 25 Temmuz'da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali gören karar kabul edildi. Biz de bu karara ortak sunucu olduk Türkiye olarak" diye konuştu.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 31 Temmuz'da yapılacağını aktaran Fidan, bu toplantıya yönelik İslam ülkeleriyle yaptıkları görüşmelerde ne türden kararlar alınacağına ilişkin görüş alışverişinin devam ettiğini söyledi.Fidan, "31 Temmuz'da İslam dünyasının özellikle salgın haline dönüşen Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren eylemleri protesto edici birtakım kararlar alacağına inanıyorum. Bu, İslam dünyası için de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu."Avrupalı müttefiklerimizin belli konulardaki hassasiyetlerinin artacağına inanmıyoruz" diyen Fidan, çok yakın tarihe bakıldığında alınacak birçok dersin olduğunu vurguladı.Dışişleri Bakanı Fidan, "Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Bu kitaplar da bugün olduğu gibi devlet gözetiminde yakıldı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz." dedi.Hakan Fidan, şimdi de devlet yönetiminde kutsal kitaplara hakaret edilmesinin ve bunun fikir özgürlüğü etrafında tanımlanmasının doğru olmadığını kaydetti.
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, macaristan, kuran, kuran-ı kerim
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, macaristan, kuran, kuran-ı kerim
Dışişleri Bakanı Fidan: Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül edemeyiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin Fidan, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle, İslam ülkeleriyle ve ev sahibi olan bazı ülkelerle ciddi görüşmeler içerisindeyiz" ifadesini kullandı.
Fidan, Türkiye'nin girişimleri sonucunda bir dizi önemli gelişmenin yaşandığına işaret ederek, "12 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'e saldırıları dini nefret olarak tanımladı. Bu, ilk defa olan bir konu. Daha sonra 25 Temmuz'da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali gören karar kabul edildi. Biz de bu karara ortak sunucu olduk Türkiye olarak" diye konuştu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 31 Temmuz'da yapılacağını aktaran Fidan, bu toplantıya yönelik İslam ülkeleriyle yaptıkları görüşmelerde ne türden kararlar alınacağına ilişkin görüş alışverişinin devam ettiğini söyledi.
Fidan, "31 Temmuz'da İslam dünyasının özellikle salgın haline dönüşen Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren eylemleri protesto edici birtakım kararlar alacağına inanıyorum. Bu, İslam dünyası için de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Avrupalı müttefiklerimizin belli konulardaki hassasiyetlerinin artacağına inanmıyoruz" diyen Fidan, çok yakın tarihe bakıldığında alınacak birçok dersin olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Bu kitaplar da bugün olduğu gibi devlet gözetiminde yakıldı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz." dedi.
Hakan Fidan, şimdi de devlet yönetiminde kutsal kitaplara hakaret edilmesinin ve bunun fikir özgürlüğü etrafında tanımlanmasının doğru olmadığını kaydetti.