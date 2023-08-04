https://sputniknews.com.tr/20230804/cinin-dijital-para-birimiyle-ilgili-bilinmesi-gerekenler-1074363602.html

Çin'in dijital para birimiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Çin'in dijital para birimiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Çin'in dijital yuanının (e-CNY) yükselişi, küresel ticaret anlaşmalarında ABD dolarının hakimiyetine karşı önemli bir meydan okuma oluşturuyor ve dünyanın... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T11:32+0300

2023-08-04T11:32+0300

2023-08-04T11:32+0300

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Artan talep ve potansiyel avantajları ile e-CNY, önümüzdeki yıllarda uluslararası finans sektörünü yeniden şekillendirmesi ve önümüzdeki 10 yıl içinde küresel ticaret anlaşmalarında önde gelen para birimi olarak ABD dolarının statüsünü sarsması bekleniyor. 'Nakitsiz: Çin'in dijital para birimi devrimi' kitabının yazarı Richard Turrin, e-CNY hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı.Nedir ve nasıl çalışır? ABD Federal Rezervi tarafından tanımlanan şekliyle merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler), bir ülkenin elektronik veya dijital biçimdeki yasal ihalesinin modelleridir. CBDC'ler, bankalar arası işlemlere ayrılmış toptan satış veya bireyler ve işletmeler için perakende satış olarak kategorize edilebilir.e-CNY nedir?Çin'de çağdaş bir para biçimi olan e-CNY, madeni para ve kağıt paraya eşittir, ancak kullanımı tamamen çevrimiçidir ve Merkez Bankası, Çin Halk Bankası (PBOC) tarafından yönetiliyor.Çin'in e-para birimi, toplam parasal arzını veya parasal tabanını (M0) oluşturuyor ve Merkez Bankası'nın varlıklarındaki renminbi (Yuan) nakit ve rezervlerinin yüzde 0.13'ünü temsil ediyor.Aralık 2022'den itibaren dolaşımdaki e-CNY, dolaşımdaki para birimi miktarına dahil edilen e-CNY, 2022'nin ikinci yarısı sona ererken, dijital Yuan 2 milyar doları tutarına erişti. Neden tanıtıldı? Çin Merkez Bankası, e-CNY'yi dört kanaate dayanarak uygulamaya karar verdi: Finansal içerme: Çin, özellikle uzak/kırsal topluluklardaki banka hesabı olmayan nüfusu, bu kişilerin finansal hizmetlere engelsiz ve düşük maliyetle erişmelerini sağlamak için normal bankacılık sistemine getirmek istiyor.Döviz maliyetlerinin azaltılması: Fiziksel paranın basılması ve işlenmesi pahalıdır. Çin, dijital para birimini kullanarak paradan tasarruf etmeyi ve parayı yönetme sürecini daha verimli hale getirmeyi umuyor. Paranın Daha İyi Kontrolü: Dijital RMB ile Çin hükümeti, paranın ekonomide nasıl hareket ettiğini daha yakından izleyebilir. Bu, finansal politikalarının fiziksel nakit kullanmaya kıyasla daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Dijital Ödeme Platformlarıyla Rekabet: Çin, Alipay ve WeChat Pay gibi özel dijital ödeme hizmetlerinin popülaritesini gördü. Hükümet, elektronik parayı kullanıma sunarak, ülkenin para sistemi üzerinde kontrolü elinde tutmak ve ayrıca perakende ödeme hizmetlerinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için resmi bir dijital para birimi alternatifi sunabilir. e-Yuan neye benziyor? e-CNY,, üzerinde Mao Zedong'un portresini taşıdığı için akıllı telefonlarda ve özel dijital kartlarda kolayca tanınabilir. İşlemleri gerçekleştirmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymadığından, sıradan cep telefonlarını kullananlar bile dijital yuanı kullanabilecek.Dijital CNY nasıl çalışır? Kaynaklara göre, Çin dijital yuanı dört katmanlı üçgen bir düzende çalışıyor: Zirvede, dijital yuanı dağıtmaktan sorumlu olan ve bu nedenle doğrudan sorumluluk taşıyan Çin Halk Bankası yer alırken, bazı yükümlülükler ticari bankalar tarafından karşılanıyor.Bunun yanında, ikisi çevrimiçi olmak üzere yedi büyük devlet bankası (Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, Çin İnşaat Bankası, İletişim Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası ve Çin Tüccar Bankası), WeBank-WeChat Pay ve MyBank-AliPay) e-yuan cüzdanını işlemekten, e-nakit dağıtmaktan ve müşteriler için gerekli süreçleri yürütmekten sorumlu.Piramidin tabanında ise, e-CNY makbuzları için çevrim içi ve çevrim dışı ödeme altyapısı oluşturmak üzere çalışan işletmeci kurumlar, diğer bankalar ve hizmet sağlayıcılar yer alıyor.e-Yuan cüzdanı nasıl açılır?Çin elektronik CNY cüzdanına sahip olmanın ilk adımı, şu anda iOS ve Android platformlarında bulunan dijital yuan uygulamasını indirmektir. Şu anda, Çin'de pilot bölge olarak belirlenen 23 bölgede insanlar, yerel uygulama mağazaları aracılığıyla uygulamaya erişebiliyor.ÖTe yandan, çeşitli ticari bankalara kaydolarak da e-CNY kullanılabilecek.Uygulamayı yüklemek için, bir Çin cep telefonu numarasıyla kaydolmak gerekiyor. Uygulama Çin vatandaşı olmayanlar tarafından kullanılabilir mi? Çin vatandaşı olmayanlar, e-yuan uygulamasını kullanarak dijital para birimine erişebilir, ancak burada belirli koşullar geçerlidir. İlk olarak, belirlenen pilot şehir veya bölgelerden birinde bulunmaları gerekir. Ek olarak, yetkili Çin bankalarından birinde bir banka hesabına sahip olmaları gerekir. Çin e-RMB'sine kaydolmak için WeChat Pay ve Alipay'e bağlı çevrimiçi bankalar mevcuttur, ancak dijital cüzdanı doldurmak için bir Çin banka hesabı da gerekli. Dijital yuan uygulaması şu anda yabancı kullanıcılar için sınırlı işlevler sağlıyor; bunun başlıca nedeni ise, artırılmış harcama limitleriyle belirli 'üst düzey' cüzdan özelliklerine erişimin Çin vatandaşlarıyla sınırlandırılması.Yabancılara sunulan mevcut seçenek, günlük ve yıllık harcama limitlerinin sırasıyla 5.000 RMB ve 50 bin RMB olarak ayarlandığı temel düzeyde bir cüzdan türü ve kaydolmak için Çn vatandaşı olmaya gerek yok. Dijital Renminbi yuan bir kripto para birimi mi? Dijital yuan, merkezi olmayan bir modele dayanmaz ve blok zincir teknolojisini kullanmaz, dolayısıyla bir kripto para birimi değildir. e-Yuan ABD Dolarının yerini alabilir mi? Çin, Merkez Bankası dijital para biriminin uygulanmasında önemli adımlar atıyor ve şu anda bu alanda diğer ülkelere göre liderliği sürdürüyor. Alternatif ödeme sistemlerini keşfetmenin ardındaki motivasyon ise, ülkelerin 'çoğunlukla yüzde 100 olan dolara olan bağımlılıklarını tamamen azaltmak istemesi.' Turrin, -CYN'nin geleceğiyle ilgili olarak ise "Yaklaşık 5 ila 10 yıl ileri gidersek, evet, dijital yuan doların uluslararası ticaretteki kullanımını azaltmada önemli bir rol oynayabilir" dedi.

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