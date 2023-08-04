https://sputniknews.com.tr/20230804/bodrumda-isale-hatti-patladi-asfalt-yarildi-1074372461.html

Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı

Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde ve sokakların dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T14:11+0300

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türkiye

bodrum

muğla

belediye

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Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230529/havai-fisek-kutlama-yapanlarin-elinde-patladi-1071748143.html

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