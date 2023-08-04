https://sputniknews.com.tr/20230804/bodrumda-isale-hatti-patladi-asfalt-yarildi-1074372461.html
Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı
Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde ve sokakların dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T14:11+0300
2023-08-04T14:11+0300
2023-08-04T14:13+0300
türkiye
bodrum
muğla
belediye
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Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/havai-fisek-kutlama-yapanlarin-elinde-patladi-1071748143.html
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bodrum, muğla, belediye
Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı
14:11 04.08.2023 (güncellendi: 14:13 04.08.2023) Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde ve sokakların dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı.
Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.
Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.