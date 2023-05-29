https://sputniknews.com.tr/20230529/havai-fisek-kutlama-yapanlarin-elinde-patladi-1071748143.html

Havai fişek, kutlama yapanların elinde patladı

Havai fişek, kutlama yapanların elinde patladı

İstanbul'da seçim kutlamaları sırasında toplanan kalabalıktaki bir kişi, arkadaşının yardımıyla elindeki havai fişeği ateşledi. Şahıs patlayan havai fişeği... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T17:07+0300

2023-05-29T17:07+0300

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yaşam

havai fişek

kutlama

patlama

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İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için toplanan bir grup havai fişekli kutlama yapmak istedi. Genç adamın havaya kaldırdığı havai fişek başka biri tarafından çakmakla ateşlendi. Bu sırada havai fişek bir anda patladı. Genç, patlamayla birlikte havai fişeği yere fırlatırken, alanda bulunlar ise büyük panik yaşadı. Kalabalık çığlık çığlığa kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/almanyadaki-dunyaca-unlu-havai-fisek-gosterisi-enerji-krizi-nedeniyle-iptal-edildi-1062459957.html

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havai fişek elinde patladı