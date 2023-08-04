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AK Partili Çelik: Müttefiklerimizi PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz
AK Partili Çelik: Müttefiklerimizi PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz
AK Partili Çelik, PKK ile iltisaklı kişilerin AİHM binasına girmesine tepki göstererek "İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK ile iltisaklı kişilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230803/disisleri-bakanligindan-pkk-iltisakli-sahislarin-aihm-binasina-zorla-girmesine-tepki-1074349676.html
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ömer çelik, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), pkk
ömer çelik, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), pkk

AK Partili Çelik: Müttefiklerimizi PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz

20:13 04.08.2023
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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AK Partili Çelik, PKK ile iltisaklı kişilerin AİHM binasına girmesine tepki göstererek "İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK ile iltisaklı kişilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:
PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.
Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.
İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.
Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir.
Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
EKONOMİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan, PKK iltisaklı şahısların AİHM binasına zorla girmesine tepki
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