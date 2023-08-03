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https://sputniknews.com.tr/20230803/disisleri-bakanligindan-pkk-iltisakli-sahislarin-aihm-binasina-zorla-girmesine-tepki-1074349676.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan, PKK iltisaklı şahısların AİHM binasına zorla girmesine tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, PKK iltisaklı şahısların AİHM binasına zorla girmesine tepki
Dışişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına bugün zorla girerek, örgüt... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:38+0300
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ekonomi
pkk
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, PKK iltisaklı şahısların Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan AİHM binasına zorla girmesi hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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pkk, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), dışişleri bakanlığı
pkk, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, PKK iltisaklı şahısların AİHM binasına zorla girmesine tepki

21:38 03.08.2023
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına bugün zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, PKK iltisaklı şahısların Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan AİHM binasına zorla girmesi hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.
PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.
PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.
Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.
Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz.
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