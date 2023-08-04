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DEVA Partisi'nde toplu istifa
DEVA Partisi'nde toplu istifa
DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T11:45+0300
2023-08-04T11:45+0300
politika
deva partisi
istifa
toplu istifa
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DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş yazılı açıklamasında, yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanının istifa ettiğini belirtti.Karakuş, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını belirten Karakuş, "Bilindiği üzere 3 yıldır ülkemize ve memleketimize hizmet aşkıyla DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kıymetli yol arkadaşlarımla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne dek yürütmüş olduğumuz DEVA Partisi Kırıkkale teşkilatındaki görevlerimizden ve partimizden istifa etme kararını yaptığımız istişareler neticesinde almış bulunmaktayız" dedi.Karakuş, "Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-katilan-belediye-baskaninin-rozetini-erdogan-takti-1074027755.html
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deva partisi, istifa, toplu istifa
deva partisi, istifa, toplu istifa

DEVA Partisi'nde toplu istifa

11:45 04.08.2023
© AADEVA Partisi
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı partilerinden istifa etti.
DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş yazılı açıklamasında, yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanının istifa ettiğini belirtti.
Karakuş, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını belirten Karakuş, "Bilindiği üzere 3 yıldır ülkemize ve memleketimize hizmet aşkıyla DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kıymetli yol arkadaşlarımla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne dek yürütmüş olduğumuz DEVA Partisi Kırıkkale teşkilatındaki görevlerimizden ve partimizden istifa etme kararını yaptığımız istişareler neticesinde almış bulunmaktayız" dedi.
Karakuş, "Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.
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