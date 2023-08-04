https://sputniknews.com.tr/20230804/-deva-partisinde-toplu-istifa-1074364336.html

DEVA Partisi'nde toplu istifa

DEVA Partisi'nde toplu istifa

DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T11:45+0300

2023-08-04T11:45+0300

2023-08-04T11:45+0300

politika

deva partisi

istifa

toplu istifa

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DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş yazılı açıklamasında, yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanının istifa ettiğini belirtti.Karakuş, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını belirten Karakuş, "Bilindiği üzere 3 yıldır ülkemize ve memleketimize hizmet aşkıyla DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kıymetli yol arkadaşlarımla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne dek yürütmüş olduğumuz DEVA Partisi Kırıkkale teşkilatındaki görevlerimizden ve partimizden istifa etme kararını yaptığımız istişareler neticesinde almış bulunmaktayız" dedi.Karakuş, "Aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-katilan-belediye-baskaninin-rozetini-erdogan-takti-1074027755.html

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deva partisi, istifa, toplu istifa