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İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı
Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Kaya’nın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti’ye katıldı. Beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi’ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya’ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
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rozet, recep tayyip erdoğan, iyi parti

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı

19:59 26.07.2023 (güncellendi: 20:00 26.07.2023)
© İHAAytekin Kaya'nın rozetini, Erdoğan taktı
Aytekin Kaya'nın rozetini, Erdoğan taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
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Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Kaya’nın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti’ye katıldı.
Beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi’ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya’ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
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