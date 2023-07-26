https://sputniknews.com.tr/20230726/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-katilan-belediye-baskaninin-rozetini-erdogan-takti-1074027755.html
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı
Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Kaya’nın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T19:59+0300
2023-07-26T19:59+0300
2023-07-26T20:00+0300
politika
rozet
recep tayyip erdoğan
iyi parti
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İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti’ye katıldı. Beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi’ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya’ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
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rozet, recep tayyip erdoğan, iyi parti
rozet, recep tayyip erdoğan, iyi parti
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanının rozetini Erdoğan taktı
19:59 26.07.2023 (güncellendi: 20:00 26.07.2023) Abone ol
Aydın’ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Kaya’nın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti’ye katıldı.
Beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi’ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya’ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.