https://sputniknews.com.tr/20230803/yuksek-askeri-sura-bugun-toplaniyor-1074316126.html
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T07:10+0300
2023-08-03T07:10+0300
2023-08-03T07:10+0300
türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
recep tayyip erdoğan
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.Terfi ve atama kararları bekleniyorTRT'nin haberine göre, YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/yuksek-askeri-sura-yarin-toplaniyor-1074275465.html
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yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan
yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Terfi ve atama kararları bekleniyor
TRT'nin haberine göre, YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.
Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.