Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çeşme'deki halk plajı 'mücadelesi' ve günün haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230803/yuksek-askeri-sura-bugun-toplaniyor-1074316126.html
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T07:10+0300
2023-08-03T07:10+0300
türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074315972_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_45cca9c6a944f24b6a627e648db8ba44.jpg
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.Terfi ve atama kararları bekleniyorTRT'nin haberine göre, YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/yuksek-askeri-sura-yarin-toplaniyor-1074275465.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074315972_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_8d1c9d729241ac7c45cd5652ca5068dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan
yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

07:10 03.08.2023
© AAYAŞ Toplantı
YAŞ Toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Terfi ve atama kararları bekleniyor

TRT'nin haberine göre, YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.
Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
TÜRKİYE
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Dün, 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала