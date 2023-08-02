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https://sputniknews.com.tr/20230802/yuksek-askeri-sura-yarin-toplaniyor-1074275465.html
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:49+0300
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türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
recep tayyip erdoğan
genelkurmay
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Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor.Generallerin terfi ve atama dosyalarının da ele alınacağı toplantıda Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasından sonra boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin atanacağı da netleşecek.Genelkurmay Başkanlığı'na ya Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever atanacak ya da yeni bir isim belirlenecek. Bu durumda Genelkurmay Başkanı olarak atanması beklenen isimlerin arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer alıyor.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor.Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız isimleri ön planda.Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. 3’üncü Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral, EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla terfi sırasında yer alıyor.Şura mesaisine Anıtkabir ziyaretinin ardından başlayacak.Bir gün sürecek toplantının ardından Şura'da alınan kararlar cumhurbaşkanının onayının ardından yürürlüğe konacak.
https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiye-ve-misirin-karsilikli-buyukelci-atama-sureci-tamamlandi-1073855315.html
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yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan, genelkurmay
yüksek askeri şura (yaş), recep tayyip erdoğan, genelkurmay

Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

10:49 02.08.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanıyor. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak.
Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor.
Generallerin terfi ve atama dosyalarının da ele alınacağı toplantıda Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasından sonra boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin atanacağı da netleşecek.
Genelkurmay Başkanlığı'na ya Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever atanacak ya da yeni bir isim belirlenecek. Bu durumda Genelkurmay Başkanı olarak atanması beklenen isimlerin arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer alıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor.
Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız isimleri ön planda.
Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. 3’üncü Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral, EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla terfi sırasında yer alıyor.
Şura mesaisine Anıtkabir ziyaretinin ardından başlayacak.
Bir gün sürecek toplantının ardından Şura'da alınan kararlar cumhurbaşkanının onayının ardından yürürlüğe konacak.
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