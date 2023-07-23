https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiye-ve-misirin-karsilikli-buyukelci-atama-sureci-tamamlandi-1073855315.html
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne Amr el-Hamami'yi atadı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T00:38+0300
2023-07-23T00:38+0300
2023-07-23T00:38+0300
türkiye
abdülfettah es sisi
büyükelçilik
türkiye
mısır
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Mısır'da Ankara Büyükelçiliği atamasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Amr el- Hamami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılmadan önce Ankara'da maslahatgüzar olarak görevini sürdürüyordu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı.El-Hamami kimdir?Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır Misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı.Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu
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abdülfettah es sisi, büyükelçilik, türkiye, mısır
abdülfettah es sisi, büyükelçilik, türkiye, mısır
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne Amr el-Hamami'yi atadı.
Mısır'da Ankara Büyükelçiliği atamasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Amr el- Hamami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılmadan önce Ankara'da maslahatgüzar olarak görevini sürdürüyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı.
El-Hamami kimdir?
Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır Misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı.
Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu