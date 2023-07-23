https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiye-ve-misirin-karsilikli-buyukelci-atama-sureci-tamamlandi-1073855315.html

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne Amr el-Hamami'yi atadı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

abdülfettah es sisi

büyükelçilik

türkiye

mısır

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Mısır'da Ankara Büyükelçiliği atamasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Amr el- Hamami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılmadan önce Ankara'da maslahatgüzar olarak görevini sürdürüyordu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı.El-Hamami kimdir?Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır Misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı.Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu

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