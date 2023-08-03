https://sputniknews.com.tr/20230803/yanan-tekneden-denize-atlayarak-son-anda-kurtuldular-1074322753.html

Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular

Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular

ABD’de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi’nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı. Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu. Adı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından anbean görüntülendi.Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230803/bilim-insanlarindan-aciklama-teknelere-saldiran-katil-balinalar-oyun-oynamak-istiyor-olabilir--1074322258.html

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Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular 2023-08-03T11:31+0300 true PT0M27S

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abd, tekne, tekne kazası, tekne faciası, yangın, çift, video