https://sputniknews.com.tr/20230803/yanan-tekneden-denize-atlayarak-son-anda-kurtuldular-1074322753.html
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
ABD’de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:31+0300
2023-08-03T11:31+0300
2023-08-03T12:00+0300
dünya
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tekne
tekne kazası
tekne faciası
yangın
çift
video
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ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi’nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı. Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu. Adı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından anbean görüntülendi.Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230803/bilim-insanlarindan-aciklama-teknelere-saldiran-katil-balinalar-oyun-oynamak-istiyor-olabilir--1074322258.html
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Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
2023-08-03T11:31+0300
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abd, tekne, tekne kazası, tekne faciası, yangın, çift, video
abd, tekne, tekne kazası, tekne faciası, yangın, çift, video
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
11:31 03.08.2023 (güncellendi: 12:00 03.08.2023) Abone ol
ABD’de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu.
ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi’nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı.
Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu.
Adı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından anbean görüntülendi.
Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.