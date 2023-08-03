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https://sputniknews.com.tr/20230803/yanan-tekneden-denize-atlayarak-son-anda-kurtuldular-1074322753.html
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
ABD’de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:31+0300
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dünya
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tekne kazası
tekne faciası
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ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi’nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı. Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu. Adı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından anbean görüntülendi.Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230803/bilim-insanlarindan-aciklama-teknelere-saldiran-katil-balinalar-oyun-oynamak-istiyor-olabilir--1074322258.html
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Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular
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abd, tekne, tekne kazası, tekne faciası, yangın, çift, video
abd, tekne, tekne kazası, tekne faciası, yangın, çift, video

Yanan tekneden denize atlayarak son anda kurtuldular

11:31 03.08.2023 (güncellendi: 12:00 03.08.2023)
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ABD’de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu.
ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi’nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı.
Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu.
Adı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından anbean görüntülendi.
Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.
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