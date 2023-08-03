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https://sputniknews.com.tr/20230803/bilim-insanlarindan-aciklama-teknelere-saldiran-katil-balinalar-oyun-oynamak-istiyor-olabilir--1074322258.html
Bilim insanlarından açıklama: Teknelere saldıran katil balinalar oyun oynamak istiyor olabilir
Bilim insanlarından açıklama: Teknelere saldıran katil balinalar oyun oynamak istiyor olabilir
Bilim insanları, 'orka' olarak da bilinen katil balinaların son yıllarda sıklaşan 'teknelere saldırma' alışkanlıklarının bir tür oyun olabileceğini belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:17+0300
2023-08-03T11:17+0300
yaşam
balina
orka
katil balina
saldırı
tekne
oyun
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Bilim insanları, İspanya kıyılarında yaşayan orkalar arasında yaygınlaşan 'teknelere saldırma' alışkanlığının agresiflikten ziyade bir 'oyun' gibi göründüğünü kaydetti.Deniz memelilerinin korunması üzerine çalışan bilim insanı Dr. Renaud de Stephanis, "İntikam almaya çalışmıyorlar. İklim değişikliğiyle de bağlantılı değil, bu yalnızca bir oyun" değerlendirmesinde bulundu.Stephanis, katil balinaların geminin su içinde kalan hareketli parçalarına odaklanan bir oyun oynuyor gibi göründüklerini ifade etti.BBC'nin haberine göre, Stephanis ve çalışma arkadaşlarının, iki orkanın yüzgeçlerine uydu takip cihazı taktığı belirtildi.Orka yavruları 'teknelere saldırmayı' ebeveynlerinden öğreniyor olabilirCebelitarık yakınlarında orkaların teknesine saldırdığı Fransız denizci Lou Lombardi, "Birbirlerini eğitiyorlarmış gibi hissettim" ifadelerini kullanarak yavruların, yetişkin orkaların hareketlerini izledikten sonra tekrarladıklarını belirtti.Bilim insanları, en az 20 orkanın bu davranışı, yetişkinlerin hareketlerini izleyerek öğrenmiş olabileceklerini gözlemlediklerini dile getirdi.Geminin hareketli parçalarıyla 'oyun oynama' alışkanlığının şimdilik yalnızca gözlemlenen küçük orka popülasyonunda görüldüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/39-milyon-yillik-fosil-bulundu-simdiye-kadar-yasamis-en-agir-hayvan-olabilir--1074320072.html
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balina, orka, katil balina, saldırı, tekne, oyun
balina, orka, katil balina, saldırı, tekne, oyun

Bilim insanlarından açıklama: Teknelere saldıran katil balinalar oyun oynamak istiyor olabilir

11:17 03.08.2023
© Fotoğraf : LiveLeak
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Bilim insanları, 'orka' olarak da bilinen katil balinaların son yıllarda sıklaşan 'teknelere saldırma' alışkanlıklarının bir tür oyun olabileceğini belirtti.
Bilim insanları, İspanya kıyılarında yaşayan orkalar arasında yaygınlaşan 'teknelere saldırma' alışkanlığının agresiflikten ziyade bir 'oyun' gibi göründüğünü kaydetti.
Deniz memelilerinin korunması üzerine çalışan bilim insanı Dr. Renaud de Stephanis, "İntikam almaya çalışmıyorlar. İklim değişikliğiyle de bağlantılı değil, bu yalnızca bir oyun" değerlendirmesinde bulundu.
Stephanis, katil balinaların geminin su içinde kalan hareketli parçalarına odaklanan bir oyun oynuyor gibi göründüklerini ifade etti.
BBC'nin haberine göre, Stephanis ve çalışma arkadaşlarının, iki orkanın yüzgeçlerine uydu takip cihazı taktığı belirtildi.

Orka yavruları 'teknelere saldırmayı' ebeveynlerinden öğreniyor olabilir

Cebelitarık yakınlarında orkaların teknesine saldırdığı Fransız denizci Lou Lombardi, "Birbirlerini eğitiyorlarmış gibi hissettim" ifadelerini kullanarak yavruların, yetişkin orkaların hareketlerini izledikten sonra tekrarladıklarını belirtti.
Bilim insanları, en az 20 orkanın bu davranışı, yetişkinlerin hareketlerini izleyerek öğrenmiş olabileceklerini gözlemlediklerini dile getirdi.
Geminin hareketli parçalarıyla 'oyun oynama' alışkanlığının şimdilik yalnızca gözlemlenen küçük orka popülasyonunda görüldüğü belirtildi.
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