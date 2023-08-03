https://sputniknews.com.tr/20230803/bilim-insanlarindan-aciklama-teknelere-saldiran-katil-balinalar-oyun-oynamak-istiyor-olabilir--1074322258.html

Bilim insanlarından açıklama: Teknelere saldıran katil balinalar oyun oynamak istiyor olabilir

Bilim insanlarından açıklama: Teknelere saldıran katil balinalar oyun oynamak istiyor olabilir

Bilim insanları, 'orka' olarak da bilinen katil balinaların son yıllarda sıklaşan 'teknelere saldırma' alışkanlıklarının bir tür oyun olabileceğini belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T11:17+0300

2023-08-03T11:17+0300

2023-08-03T11:17+0300

yaşam

balina

orka

katil balina

saldırı

tekne

oyun

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Bilim insanları, İspanya kıyılarında yaşayan orkalar arasında yaygınlaşan 'teknelere saldırma' alışkanlığının agresiflikten ziyade bir 'oyun' gibi göründüğünü kaydetti.Deniz memelilerinin korunması üzerine çalışan bilim insanı Dr. Renaud de Stephanis, "İntikam almaya çalışmıyorlar. İklim değişikliğiyle de bağlantılı değil, bu yalnızca bir oyun" değerlendirmesinde bulundu.Stephanis, katil balinaların geminin su içinde kalan hareketli parçalarına odaklanan bir oyun oynuyor gibi göründüklerini ifade etti.BBC'nin haberine göre, Stephanis ve çalışma arkadaşlarının, iki orkanın yüzgeçlerine uydu takip cihazı taktığı belirtildi.Orka yavruları 'teknelere saldırmayı' ebeveynlerinden öğreniyor olabilirCebelitarık yakınlarında orkaların teknesine saldırdığı Fransız denizci Lou Lombardi, "Birbirlerini eğitiyorlarmış gibi hissettim" ifadelerini kullanarak yavruların, yetişkin orkaların hareketlerini izledikten sonra tekrarladıklarını belirtti.Bilim insanları, en az 20 orkanın bu davranışı, yetişkinlerin hareketlerini izleyerek öğrenmiş olabileceklerini gözlemlediklerini dile getirdi.Geminin hareketli parçalarıyla 'oyun oynama' alışkanlığının şimdilik yalnızca gözlemlenen küçük orka popülasyonunda görüldüğü belirtildi.

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balina, orka, katil balina, saldırı, tekne, oyun