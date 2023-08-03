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https://sputniknews.com.tr/20230803/39-milyon-yillik-fosil-bulundu-simdiye-kadar-yasamis-en-agir-hayvan-olabilir--1074320072.html
39 milyon yıllık fosil bulundu: Şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvan olabilir
39 milyon yıllık fosil bulundu: Şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvan olabilir
Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
balina
fosil
peru
belçika
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hayvan
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RBINS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Belçikalı doğa bilimci Olivier Lambert'in de bulunduğu ekip yeryüzünde yaşamış muhtemel en ağır hayvanın 39 milyon yıllık fosillerine rastladı.'Perucetus colossus' ismi verilen bir balina türüne ait fosillerin bulunmasıyla, daha önce mavi balinaya ait olduğu düşünülen rekor kırılmış oluyor.Bir mavi balinanın ağırlığı 100-190 tona kadar çıkarken fosili bulunan canlının 85 ila 340 ton olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/125-milyon-yil-oncesine-ait-dinozor-ve-ona-saldiran-memelinin-fosili-bulundu-1073712538.html
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balina, fosil, peru, belçika, canlı, hayvan
balina, fosil, peru, belçika, canlı, hayvan

39 milyon yıllık fosil bulundu: Şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvan olabilir

10:18 03.08.2023
© AABelçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu.
Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu.
RBINS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Belçikalı doğa bilimci Olivier Lambert'in de bulunduğu ekip yeryüzünde yaşamış muhtemel en ağır hayvanın 39 milyon yıllık fosillerine rastladı.
'Perucetus colossus' ismi verilen bir balina türüne ait fosillerin bulunmasıyla, daha önce mavi balinaya ait olduğu düşünülen rekor kırılmış oluyor.
Bir mavi balinanın ağırlığı 100-190 tona kadar çıkarken fosili bulunan canlının 85 ila 340 ton olduğu tahmin ediliyor.
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
YAŞAM
125 milyon yıl öncesine ait dinozor ve ona saldıran memelinin fosili bulundu
19 Temmuz, 14:25
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