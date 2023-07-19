125 milyon yıl öncesine ait dinozor ve ona saldıran memelinin fosili bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230719/125-milyon-yil-oncesine-ait-dinozor-ve-ona-saldiran-memelinin-fosili-bulundu-1073712538.html
125 milyon yıl öncesine ait dinozor ve ona saldıran memelinin fosili bulundu
125 milyon yıl öncesine ait dinozor ve ona saldıran memelinin fosili bulundu
Kuzeydoğu Çin'de yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan kedi büyüklüğündeki bir memelinin dinozora saldırdığı anı gösteren, her iki canlının tamamına yakın... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T14:25+0300
2023-07-19T14:25+0300
yaşam
çin
memeli canlılar
hayvan
fosil
dinozor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056339499_0:193:2048:1345_1920x0_80_0_0_14fb4c954d35ea102e68cda0ba18d549.jpg
CNN'in haberinde, Kretase (Tebeşir) Dönemi'nde yaşadığı düşünülen ve kedi büyüklüğündeki porsuğa benzeyen Repenomamus Robustus adlı memelinin kendinden üç kat büyük otçul bir dinozor türü olan Psittacosaurus'a saldırdığı esnada her ikisinin de ölerek kalıntılarının bozulmadan günümüze ulaştığı kaydedildi.Fosilde, Psittacosaurus'un sol ön pençesiyle R. Robustus'un alt çenesini kavradığı, sol arka pençesinin dinozorun arka ayağını tuttuğu, memelinin dişlerini avının kaburgalarına geçirdiği görülüyor.Araştırmanın yazarlarından Kanada Doğa Müzesi'nden paleobiyolog Jordan Mallon, buluntunun memelilerin dinozorlara saldıramadığı fikrini çürütebileceğini, bir hayvanın diğeriyle etkileşimini gösteren ve soyu tükenmiş canlıların yırtıcı davranışlarına ışık tutan fosillerin çok nadir görüldüğünü kaydetti.Mallon, "Buradaki memeli, zamanının en büyük memelilerinden biriydi ve kedi büyüklüğündeydi. Daha önceki görüş, büyük dinozorların küçük memelileri yediği şeklindeydi. Buluntu, bu görüşü tersine çeviriyor. Görünüşe göre bu memeliler, aç veya çaresiz kaldıklarında daha büyük bir dinozoru alt edebiliyordu" dedi.Psittacosaurus'un, o zamanlar bölgede yaygın olan küçük, gagalı, koyun büyüklüğünde bir dinozor olduğunu belirten Mallon, iki canlının savaşırken, volkanik bir patlamanın ardından aniden gelen bir çamur selinde ölmüş olabileceklerini bildirdi.Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/ingilterede-450-bin-yillik-mamut-fosili-bulundu-1073613322.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056339499_0:1:2048:1537_1920x0_80_0_0_67366782f119e871574a9c39fc37dae3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, memeli canlılar, hayvan, fosil, dinozor
çin, memeli canlılar, hayvan, fosil, dinozor

125 milyon yıl öncesine ait dinozor ve ona saldıran memelinin fosili bulundu

14:25 19.07.2023
© Christie's Images Ltd.Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Christie's Images Ltd.
Abone olTelegram
Kuzeydoğu Çin'de yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan kedi büyüklüğündeki bir memelinin dinozora saldırdığı anı gösteren, her iki canlının tamamına yakın kalıntılarını içeren fosil bulundu.
CNN'in haberinde, Kretase (Tebeşir) Dönemi'nde yaşadığı düşünülen ve kedi büyüklüğündeki porsuğa benzeyen Repenomamus Robustus adlı memelinin kendinden üç kat büyük otçul bir dinozor türü olan Psittacosaurus'a saldırdığı esnada her ikisinin de ölerek kalıntılarının bozulmadan günümüze ulaştığı kaydedildi.
Fosilde, Psittacosaurus'un sol ön pençesiyle R. Robustus'un alt çenesini kavradığı, sol arka pençesinin dinozorun arka ayağını tuttuğu, memelinin dişlerini avının kaburgalarına geçirdiği görülüyor.
Araştırmanın yazarlarından Kanada Doğa Müzesi'nden paleobiyolog Jordan Mallon, buluntunun memelilerin dinozorlara saldıramadığı fikrini çürütebileceğini, bir hayvanın diğeriyle etkileşimini gösteren ve soyu tükenmiş canlıların yırtıcı davranışlarına ışık tutan fosillerin çok nadir görüldüğünü kaydetti.
Mallon, "Buradaki memeli, zamanının en büyük memelilerinden biriydi ve kedi büyüklüğündeydi. Daha önceki görüş, büyük dinozorların küçük memelileri yediği şeklindeydi. Buluntu, bu görüşü tersine çeviriyor. Görünüşe göre bu memeliler, aç veya çaresiz kaldıklarında daha büyük bir dinozoru alt edebiliyordu" dedi.
Psittacosaurus'un, o zamanlar bölgede yaygın olan küçük, gagalı, koyun büyüklüğünde bir dinozor olduğunu belirten Mallon, iki canlının savaşırken, volkanik bir patlamanın ardından aniden gelen bir çamur selinde ölmüş olabileceklerini bildirdi.
Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
Yünlü mamutlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
YAŞAM
İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu
17 Temmuz, 12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала