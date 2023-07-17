https://sputniknews.com.tr/20230717/ingilterede-450-bin-yillik-mamut-fosili-bulundu-1073613322.html
İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu
İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu
İngiltere'nin kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişi bulundu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:15+0300
2023-07-17T12:15+0300
2023-07-17T12:15+0300
yaşam
mamut
ingiltere
araştırma
fosil
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Fox News'deki habere göre, Paleontolog Jamie Jordan, Cambridgeshire bölgesine bağlı Peterborough kenti yakınlarında bulunan mamut dişinin, 'yaşamış en büyük ikinci mamut' olarak bilinen 'Steppe' mamutuna ait olduğunu belirtti.Jordan, ilk defa şeklini ve bütünlüğünü bu kadar iyi korumuş bir mamut dişine denk geldiğini vurgulayarak, mamutun 13 feet (yaklaşık 3.9 metre) yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığında olup modern fillerden biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki mamut dişinin 450 bin yıl öncesinden kaldığı keşfedildi.Fosil detaylı inceleme için paleontoloji müzesi 'Jamie’s Fossils Galore' götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kis-uykuna-yatan-sincap-30-bin-yil-sonra-boyle-bulundu-1069521405.html
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mamut, ingiltere, araştırma, fosil
mamut, ingiltere, araştırma, fosil
İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu
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İngiltere'nin kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişi bulundu.
Fox News'deki habere göre, Paleontolog Jamie Jordan, Cambridgeshire bölgesine bağlı Peterborough kenti yakınlarında bulunan mamut dişinin, 'yaşamış en büyük ikinci mamut' olarak bilinen 'Steppe' mamutuna ait olduğunu belirtti.
Jordan, ilk defa şeklini ve bütünlüğünü bu kadar iyi korumuş bir mamut dişine denk geldiğini vurgulayarak, mamutun 13 feet (yaklaşık 3.9 metre) yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığında olup modern fillerden biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.
Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki mamut dişinin 450 bin yıl öncesinden kaldığı keşfedildi.
Fosil detaylı inceleme için paleontoloji müzesi 'Jamie’s Fossils Galore' götürüldü.