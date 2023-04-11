https://sputniknews.com.tr/20230411/kis-uykuna-yatan-sincap-30-bin-yil-sonra-boyle-bulundu-1069521405.html

Kış uykusuna yatan sincap 30 bin yıl sonra yumak halinde bulundu

Kış uykusuna yatan sincap 30 bin yıl sonra yumak halinde bulundu

Bilim adamları, yakın zamanda Kanada'da ortaya çıkarılan tanınmaz bir kürk, pençe ve uzuv yumağının aslında yaklaşık 30 bin yıl önce ölen bir sincap olduğunu... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T14:59+0300

2023-04-11T14:59+0300

2023-04-11T15:07+0300

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sincap

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Kürk yumağı, 2018 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunan Klondike altın sahalarındaki Hester Creek'te madenciler tarafından keşfedildi. Yumağın, bir Arktik yer sincabı (Urocitellus parryii) olduğuna inanılıyor. Günümüz sincaplarına benzeyen bu tür, günümüzde de varlığını sürdürmekte ve mumyalanmış yumağın çıkarıldığı bölgede yaşıyor. Araştırmacılar, bulunduğu bölgeden dolayı sincapa 'Hester' adını verdi.Yukon Beringia Yorumlama Merkezi (YBIC) temsilcileri, konuyla ilgili açıklamasında "Bu küçük adamın birkaç bin yıl önce Yukon'da koştuğunu düşünmek inanılmaz" ifadelerini kullandı ve yakında müzede sergileneceğini açıkladı.Araştırmacılar, yumak haline getirilmiş sincabı ilk bulduklarında, ne olduğunu hemen anlayamadı. Sincabın analizine öncülük eden bir paleontolog olan Grant Zazula, CBC News'e verdiği demeçte, "Bu küçük elleri ve bu pençeleri, küçük bir kuyruğu ve ardından kulakları görmeden ne olduğu anlaşılamaz" dedi.Araştırmacılar ayrıca, Hester'ın öldüğünde büyük ihtimalle kış uykusunda olduğuna inanıyor. Yaşayan Kuzey Kutbu yer sincapları, genellikle yapraklı yuvalarla sıraladıkları yeraltı inlerinde kış uykusuna yatmak için Hester gibi top halini alırlar.Öte yandan, bilim insanları, zarar görebileceği korkusuyla sincabı yumağından ayırmak istemediler, bu nedenle veteriner Dr. Jess Heath tarafından, içinin ne kadar iyi korunduğunu daha iyi anlamak için röntgen çekildi.Heath, kalsiyum zamanla dışarı sızdıkça sincabın kemiklerinin muhtemelen bozulacağını tahmin etmişti, bu da muhtemelen topun içinin kötü durumda olduğu anlamına gelirdi. Bununla birlikte, X-ışını taramaları sincabın iskeletinin 'mükemmel durumda olduğunu' ve yaratığın yaşayan bir Arktik yer sincabıyla neredeyse aynı göründüğünü ortaya çıkardı.Klondike'de Haziran 2022'de, yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar uzanan, mükemmel şekilde korunmuş bir yavru mamut bulunmuştu. Yine aynı bölgede, 2016 yılında ise 57 bin yıllık mumyalanmış bir kurt yavrusu ortaya çıkarılmıştı.

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